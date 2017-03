Gre-Nal 412 na timeline do Facebook

(LEIA NO BLOG DOS ESPORTES – SAUL TEIXEIRA – JORNALISTA)

Futebol na timeline

Durante o clássico Gre-Nal o Futebol Além do Resultado postou alguns pitacos em tempo real. Relembre:

Exceção

#GreNal412 foi uma doce exceção à regra. Apesar do empate, houve futebol, emoção e 4 buchas na rede. Nada de antijogo, faltas excessivas e somente pega-pega, marca-marca. Zago e Renato beiraram a loucura, pra deleite dos ofensivistas de plantão… Tomara que não tenha sido o último GreNal de 2017!!! Às 20h37

Alerta azul

No lado do Grêmio, o primeiro tempo de supremacia não esconde o decréscimo da equipe, se compararmos à temporada passada. Taticamente, o time de Renato ainda está desembocado e nem de longe relembra a excelência que culminou na conquista da Copa do Brasil. O principal problema está no coração do time, o meio-campo (viva o clichê!). O camisa 25 jamais foi e, por características, jamais será primeiro volante. A direção precisa sair às compras. Para ontem!

Na TL

Apesar da vitória parcial, o #Grêmio inexiste coletivamente, se compararmos com o time campeão da CB há 3 meses. Renato terá muito trabalho pra retomar a excelência. Falta inspiração e qualidade no meio-campo. Natural: Walace tá na Alemanha, Maicon eh desfalque por lesão e Douglas só volta no Natal. #GreNal412 – 19h23

Equilíbrio

Conforme pitacado na sexta-feira neste singelo espaço, Renato optou por começar com Barrios no banco de reservas. Acerto do comandante. A presença de Pedro Rocha na extrema-esquerda manteve a estrutura defensiva da equipe, na migração para as duas linhas de quatro. Na peça ofensiva, PR ainda foi co-autor do golaço de Bolaños. Renato terá que fazer uma engenharia e tanto para acomodar Luan, Bolanos e Bairros na mesma equipe. Principalmente enquanto não existir um cabeça de área que garanta solidez ao time.

Confiança vermelha

O espírito derrotista que marcou o Inter em 2016 parece ter ficado no passado. Que o diga a capacidade de reação do time na etapa final, ilustrada pela ousada e quase irresponsável mudança de Antônio Carlos Zago no intervalo. De uma forma ou outra, a “loucura” deu certo e a equipe de D’Alessandro e Cia virou parcialmente o marcador. O comandante talvez tenha cometido um erro logo após o gol de Brenner: demorou para mandar a campo Anselmo e, assim, reestabelecer o equilíbrio da equipe. D’Alessandro como “segundo volante” e um trio ofensivo com Roberson, Nico López e Brenner é apenas uma formatação emergencial.

Legado vermelho

Resultado à parte, o Gre-Nal 412 consolidou uma nova filosofia ao colorado. Hoje o Internacional possuiu trabalho coletivo de meio-campo. Existe marcação, articulação e chegada à frente, embora a última valência precise evoluir. Méritos a Antônio Carlos Zago. Mas é claro que a presença de D’Alessandro é fundamental para o sucesso inicial da equipe disposta no 4-4-2 losango, bem como a promoção de Uendel ao meio-campo ― aliás a dupla foi protagonista do nascimento do belo gol de Brenner, após mais de um minutos de troca de passes.

Na TL

Em 3 meses Zago corrigiu o problema crônico que culminou no vexame do ano passado: o #Inter, enfim, voltou a ter trabalho de meia-cancha. Valdivia na vaga de Carlos pode tornar o time mais agudo: falta agressividade no último terço do campo. #GreNal412 – 19h15

Timeline

Relembre outros pitacos:

1) Gol de contra ataque do #Grêmio em plena Arena. Coisas do futebol num clássico até agora equilibradíssimo. #GreNal412 – às 18h56

2) Por dentro e pelos lados, Bolaños já guardou o dele e tá botando o #GreNal412 no bolso – 19h03

3) Vuaden não está bem: “sonegou” pênalti de Paulao em P. Rocha e não aplicou cartões em William e Bolaños, que culminaria na expulsão do equatoriano. #GreNal412 – 19h08

4) Atuação maiúscula de Rodrigo Dourado na primeira etapa. Em 45 minutos neutralizou Luan e ainda participou do trabalho de articulação. É ali seu habitat natural: à frente da zaga como camisa 5 à moda antiga. #GreNal412 – 19h34

5) #Inter volta a campo num ousado e quase irresponsável 4-3-3. Dourado, Uendel e D’Ale no meio, com Nico, Brenner e Roberson à frente. #Grêmio pode liquidar a fatura em contra-ataques. Zago arrisca muito antes da hora. #GreNal412 – 19h44

6) Deus exalta os ofensivistas!!! Formação de video-game no estilo “pra dentro deles” garante a virada ao #Inter. “Patinhos feios” Roberson e Brenner parcialmente calam a Arena. #GreNal412 19h53

7) Zago esperou levar o empate pra fazer o óbvio: reestabelecer o equilíbrio do time. Pancada de Fernandinho, com desvio de Carlinhos e “quase falha” de Danilo deixam o #Grenal412 ainda mais trepidante

8) #Grêmio Agora eh a vez de Renato escalar time de vídeo-game: Ramiro é o único marcador no meio. Jogando em casa, aos 40 do segundo tempo é compreensível e justificável. #GreNal412 – 20h19

9) É impressionante o “acadelamento” [omissão] de Luan em grandes jogos. O camisa 7 precisa de uma “transfusão de sangue” pra Libertadores 2017. Urgentemente!!!#FicaADica

10) D’Alessandro é o único CRAQUE do futebol gaúcho. Ao menos até hoje, dia 04 de março de 2017. Dentro e fora de campo. Terminar o GreNal como [auxiliar] lateral-esquerdo foi apenas mais um capítulo de sua singularidade.