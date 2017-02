Grêmio e a necessidade de reinvenção em 2017

(LEIA NO BLOG DOS ESPORTES – SAUL TEIXEIRA, JORNALISTA)

Carimbando a faixa

Em matéria de campeonato gaúcho o Grêmio sempre será vidraça. Aliás, a reputação nesta temporada será ampliada no campeonato nacional, motivado pela recente conquista da Copa do Brasil. Em futebolês, todos os adversários buscarão tirar uma ‘casquinha’ do campeão e ‘carimbar’ a faixa. Foi justamente o que fez o Caxias de Luís Carlos Winck, na serra. E com total justiça. Pelo lado azul, a derrota aciona a necessidade de reinvenção, mutação, reciclagem para se manter no topo. Renato pode começar a peleja ensaiando a presença de Douglas, Luan e Bolaños, juntos, entre os titulares. O que certamente elevará a capacidade técnica da equipe.

Resumo da ópera

É claro que a superioridade física do adversário contribuiu, mas contra o Caxias o Grêmio sucumbiu também pelo fracasso de algumas individualidades, pela lacuna aberta na meia-cancha desde a saída de Walace e pela falta de um maior repertório tático: o 4-2-3-1 rendeu frutos, mas é fundamental que existam ao menos singelas mutações para no mínimo “embaralhar” a marcação rival.

Primeira Liga

Na quarta-feira (08/02), Renato terá a oportunidade de testar alternativas à equipe principal, ao escalar o time reserva pela primeira Liga. Olho especial em Bolaños, Éverton, Bruno Cortez e Michel.

Pouca produção

O lateral-direito Leonardo, o volante Jaílson, atuando fora de função, e o extrema-esquerda Pedro Rocha estão devendo individualmente neste início de temporada. É claro que é preciso relativizar pelos efeitos da ‘perna pesada’ típica de começo de ano, mas tecnicamente, são candidatíssimos a perderem a vaga entre os 11. No caso de Rocha, o equatoriano Bolaños surge como forte postulante, embora prefira jogar “por dentro”, seja como meia central ou como “falso nove”. Típico segundo atacante à moda antiga, com drible e velocidade, Éverton Cebolinha é outra que merece receber oportunidades. Fernandinho, idem.

Lacunas técnicas

Até que Edílson retorne e que Léo Moura esteja à disposição, a lateral-direita do Grêmio precisa ser ocupada por Ramiro. Ele é o que melhor dá resposta no setor das alternativas disponíveis. Na vaga hoje ocupada pelo camisa 17, quer seja, na extrema-direita, jogaria Jaílson: o jovem não tem notoriedade no desarme, tampouco possui imposição física para atuar na cabeça de área à frente dos zagueiros. Entretanto, por ser ‘terceiro ou segundo homem’ de carteirinha, a presença de Jaílson no time permitirá ao time ousar um pouco mais no flanco oposto: Bolanõs deveria atuar à esquerda, variando de posicionamento com Luan.

Construção

Sem Walace o Grêmio perde também o início de sua transição qualificada através do passe certeiro que normalmente era legado pelo hoje camisa 12 do alemão Hamburgo. Com isso, será fundamental que os laterais também contribuam na fase de criação. Revelado pelo Botafogo, Bruno Cortez surge como alternativa interessante à esquerda na vaga que hoje e de Marcelo Oliveira. Cortez também “ingressa” pelo meio, o que também o diferencia do camisa 26. Aliás, se Michel não confirmar, Oliveira merece ser testado na cabeça de área, tal qual já atuou pelo Palmeiras.

Mutações

Tanto com Ramiro, quanto com Jaílson, Renato ganha terreno para esboçar em meios aos jogos uma espécie de 4-2-3-1, ou 4-4-2 em losango/diamante quebrando a ‘rigidez’ do 4-2-3-1. Nesse cenário, Douglas, Luan e Bolãnos teriam mais liberdade para jogarem com a bola, trocarem de posição e buscarem a tão necessária aproximação ― aliás, que revela um dos principais desafios da formação em 4-2-3-1 com meia abertos.

E sem a bola?

Na fase defensiva, Luan e Bolaños se revezariam na recomposição, ora um, ora outro recuando para a linha dos volantes migrando a equipe para as já tradicionais duas linhas de marcação ― liberando, assim, Douglas das tarefas mais pesadas de recomposição. Um exemplo atual é a seleção de Tite que logra 100% de aproveitamento em sete jogos: Neymar e Gabriel Jesus fazem exatamente esse movimento, alternando entre a função de “falso 9” e a extrema esquerda, tanto sem a bola, quanto com a ‘gorducha’.

Técnica x suor

Luan é inegavelmente o expoente técnico máximo da equipe, sendo o inventor, o improvisador. Entretanto, o camisa 7 jamais conseguiu repetir no Grêmio, com raras exceções e lampejos, o mesmo protagonismo que logrou na conquista do ouro olímpico. Bolaños pode ser no Grêmio o que Luan foi na seleção: a peça que faltava para encaixar o time e também potencializar as ações individuais. É apostar pra ver!