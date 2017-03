Grupo Cortel promove palestra sobre luto em Viamão

Na próxima quinta feira (16.03) acontece o primeiro encontro de 2017 do Projeto de Apoio a Enlutados (PAE). O evento, com entrada franca, é promovido pelo Grupo Cortel e será realizado a partir das 19h30min, no Crematório e Cemitério Saint Hilaire (Av. Senador Salgado Filho, 2980) em Viamão. No mês de março, o ciclo de palestras do PAE terá como tema “Vamos falar sobre o Luto?”, com apresentação da psicóloga Adriana Binotto. Mais informações ligue gratuitamente para 0800 510 9899.