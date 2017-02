Grupo Trama Arte representa Viamão em festival internacional

A ‘Trama Arte – Cia de Dança’ representou Viamão no Festival Internacional de Folclore, o Danzamerica 2017, realizado na cidade de Iquique, no Chile. O grupo levou o que o Brasil tem de mais belo, nossa arte e nossa cultura através de música e dança folclórica brasileira.

A delegação partiu rumo ao Chile no dia 27 de janeiro, com 30 integrantes, entre eles bailarinos e músicos. Foram 57 horas de viagem onde os componentes da cia puderam desfrutar das belíssimas paisagens das cordilheiras e do deserto de Atacama.

O Festival Internacional de Folclore teve na sua programação a presença de 9 grupos internacionais, representantes da Argentina, Bolívia, Equador, Paraguai, Peru, Chile e Brasil. Além da programação do palco oficial, a cia Trama Arte participou de programas de rádio e televisão sendo citada diariamente nos jornais de Iquique. Os dançarinos também puderam aprender muito sobre as danças destes diferentes países, assim como durante as oficinas oferecidas pelo festival tiveram a oportunidade de ensinar aos participantes as danças do folclore brasileiro.

O Festival foi transmitido ao vivo pelo YouTube e comentários da transmissão foram lidos ao vivo pela apresentadora do evento, entre eles, recados de amigos e familiares brasileiros que acompanhavam mesmo distantes.A diretora da companhia, Carina Petry Armani, descreveu a sensação de participar desse festival como única e relata a experiência no festival: “Como já de costume as danças brasileiras são sempre muito esperadas nos festivais e neste não foi diferente, a plateia vibrou com o colorido e a energia do Brasil”, afirma Carina.

Este foi mais um festival internacional que a cidade de Viamão se fez presente, através da Trama Arte Cia de Dança. As apresentações do festival podem ser assistidas através do canal no Youtube da Iquique TV:

youtube.com/watch?v=-f05NFXjEoM

youtube.com/watch?v=slpbS7ltwkw