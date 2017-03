Há vagas para basquete masculino

Ainda há vagas disponíveis para jovens com idade entre 15 e 17 anos para treinar na equipe masculina de basquetebol da Prefeitura de Viamão, que retornou as atividades no início do mês de março.

Os treinos são ministrados no Centro Municipal de Cultura e Esporte Dr. Carlos Pinto Mennet, sempre às quartas e sextas-feiras, às 16h30. Segundo o professor Ricardo Medeiros, a perspectiva é formar uma equipe competitiva, que alie técnica e garra para participar de competições. Interessados em participar da Oficina de Basquete devem comparecer ao Centro Municipal de Cultura e Esporte (Açores, 951 – Tarumã), nos dias e horário do treino e procurar pelo professor.