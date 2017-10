Na última segunda-feira, dia 2 de outubro, no Ginásio Municipal ocorreu a Final do Handebol Juvenil Masculino do 20º JIMV. A escola campeã foi a EE. Ayrton Senna da Silva. Esta modalidade contou com a participação de cinco escolas, para alunos nascidos nos anos de 2000/2001. O segundo lugar ficou com a EMEF São Jorge e a 3ª colocação foi para a EMEF Luciana de Abreu.