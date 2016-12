(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO)

Hoje é o amanhã

EDUARDO DIAS LOPES – MÉDICO

Página virada, capítulo encerrado nesta jornada e início de um novo percurso. Assim é que estamos na expectativa do primeiro dia do novo tempo; assim é que todos os anos depositamos os nossos votos de crescimento e melhoria; assim é que chegaremos ao momento fugaz e transitório da passagem de um segundo em que carregaremos o brilho da crença de que tudo vai melhorar.

O novo dia surge a cada 24 horas. Nele desvendamos o que pode ser o segredo e a dúvida e passamos a elaborar os projetos que nos são devidos, pois a todo o instante é o momento do novo. Em cada momento nos surge pela frente a incerteza e vamos desvendando os segredos de viver, sem temer qualquer revés e seguindo pela estrada do amanhã, sendo ainda o dia de hoje.

O que tem de ficar claro é que nada nos será presenteado. Em nenhum momento surgirá a nossa frente a possibilidade de melhoria e de construção se não soubermos lutar por ela e conquistar o dia seguinte através do incansável persistir e do efetivo crer, fazendo com que nossos esforços sejam todos voltados para isto.

O ocaso de 2016, com todas as coisas negativas que possamos nele enumerar, também nos trouxe para a perspectiva de que conquistamos mais um momento de oportunidades, que desvendamos as incertezas e criamos dentro das adversidades. Por isso é que não posso lamentar e maldizer o passado, pois estou vivendo o futuro no dia de hoje e porque soube vencer as barreiras que me foram impostas e seguir o caminho.

Que venha 2017! Que siga o dia a dia no interminável recomeço e que possamos ser melhores do que somos.