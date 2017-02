Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo após efetuar disparos em Viamão

No dia 30 de janeiro, às 08h00min, na Rua Edgar Leitão Teixeira, no bairro Tarumã, após receber a informação que, no local havia um indivíduo realizando disparos de arma de fogo, em via publica, compareceu, no local, uma viatura da 2ª CIA do 18°BPM, onde abordaram o individuo R. S. A. D. O., com procedimentos policiais por EMBRIAGUEZ AO VOLANTE e PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO, após revista pessoal foi encontrado em posse dele um revólver calibre 22 da MARCA ROSSI, nº****, municiado com 07 cartuchos sendo 05 deflagrados e 02 intactos, também foram encontrados mais 26 cartuchos deflagrados e 21 cartuchos intactos calibre 22. Diante dos fatos foi dada voz de prisão para o indivíduo, a arma e as munições foram apreendidas e apresentadas juntamente com ele na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Viamão-RS, onde foi lavrada a ocorrência.

Créditos: Comunicação Social do 18º BPM