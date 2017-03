Início de 2017 sugere mudança na fotografia do Grêmio

(LEIA NO BLOG DOS ESPORTES – SAUL TEIXEIRA – JORNALISTA)

Pé direito

O Grêmio iniciou a sua 17ª participação na Libertadores fazendo valer a condição de favorito ao título do Grupo 8. Tendo o controle quase absoluto da partida, o time de Renato venceu por 2 a 0, mas não escondeu o atraso coletivo se comparado com o time que conquistou a Copa do Brasil recentemente ― o que é perfeitamente natural frente a queda de qualidade técnica no meio-campo. Para o futuro breve, o comandante precisa investir em novas formatações táticas, já que o time do 4-2-3-1 é obra e graça do passado: não existem mais jogadores que garantam ao time a troca de passes que era o mantra da equipe. Entre os desafios do momento está a necessidade de acomodar Bolaños, Luan e Barrios entre os titulares, ou ao menos, promover o ingresso do paraguaio. Mãos à obra, Portaluppi!

Cão de guarda

Em que pese a fragilidade do adversário, o Grêmio voltou a mostrar-se vulnerável pelo seu setor esquerdo de defesa. Marcelo Oliveira diversas vezes ficou no mano a mano ou levou contra-ataque às suas costas, sobretudo na primeira etapa. Pedro Rocha é fundamental para amenizar o problema, mas outra necessidade salta às vistas: a contratação de um primeiro volante que garanta robustez defensiva e reequilibre o time. Jogador do Rosario Central, Damián Musto é o boato do momento. A presença de um camisa 5 afirmado também é imprescindível para que os laterais tenham mais liberdade numa hipotética mudança de esquema.

Alternativa

A mudança de esquema tático é fundamental para que o Grêmio possa explorar melhor as suas individualidades. Com a eventual promoção de Barrios entre os 11 o time precisará adaptar-se a uma referência. A presença efetiva dos laterais no campo de ataque, principalmente no lado esquerdo também é uma necessidade e ampliará o repertório da equipe ― Bruno Cortez entraria definitivamente na briga pela camisa 6. Desde a Era Roger, o time cultua o jogo essencialmente de meio, ilustrado pela presença de Luan como falso 9 e é preciso readaptar-se. O primeiro passo para a mutação pode ser o ingresso do camisa 18 na mesma estrutura hoje consagrada: Ramiro à direita, Bolaños ao centro, Pedro Rocha à esquerda, tendo o argentino de nascimento à frente. No futuro, o 4-4-2 em losango surge como alternativa para garantir a titularidade de Luan ao lado de Bolaños e Barrios. Para tanto, bastaria recuar um pouco Ramiro. Em tempo: o camisa 17 já desempenha, às vezes, a função proposta quando o tricolor está sem a bola.

Camisa 10 + 7

No triunfo contra o Zamora na Venezuela, moção especial a Ramiro que, sem Douglas e Maicon, assumiu a liderança na armação, tornando o lado direito o principal celeiro criativo do time, ilustrado pelas triangulações com Léo Moura e Bolaños. Defensivamente o camisa 17 altera a movimentação entre a extrema direita ― migrando o time para as já tradicionais duas linhas defensivas, com ele, Jaílson, Michel e Pedro Rocha ― e a terceira função de meio, às vezes quase alinhado aos volantes. Ramiro é o velho e bom ‘motorzinho’, cumprindo a função ‘box-to-box’, conforme apregoado pelo ‘futebolês’ da atualidade.

Eficiência

Outro que está longe de ser unanimidade, mas que justifica a titularidade pela eficiência, é o atacante Pedro Rocha. Na peça ofensiva, em regra, creio que o camisa 9 seja insuficiente para as exigências da equipe, mas seu rendimento e importância tática ― fechando setor pela esquerda ― justificam a permanência no time. PR foi autor da assistência para o gol de Bolaños no Gre-Nal e repetiu a dose na estreia na ‘maior das Américas’ para o gol de Léo Moura, além de igualmente ter ‘pifado’ Ramiro no lance que originou o pênalti convertido por Luan.

Carteiraço?

Reconheço a qualidade técnica de Luan, mas é inegável que ele já jogou mais. Se futebol fosse apenas um ato de meritocracia, o meia-atacante campeão Olímpico seria candidatíssimo a deixar o time. Ao contrário do ano passado, quando o grupo era carente de reposições à altura, em 2017 Renato tem mais alternativas qualificadas para aumentar a dinâmica do meio para frente. Além de Barrios, a comissão técnica tem Fernandinho, Éverton e Gastón Fernandez à disposição. Acho até que ‘um banquinho’ faria bem ao camisa 7. Até mesmo para mexer com seus brios: Luan às vezes parece alheio e indiferente ao jogo.

Foto: Grêmio oficial/ Lucas Uebel