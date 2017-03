Inscrições para a 1ª Corrida Farm Running encerram nesta semana

No dia 9 de abril, será realizado em Viamão, na 040 a 1ª Corrida Farm Running. A largada será às 9h, ao lado do pedágio. As modalidades de 8km e 16km estarão presentes no evento. Os primeiros 100 inscritos ainda ganham um squeeze do evento, além de um kit da prova, composto por uma camiseta do evento, número do peito e a medalha de participação. A retirada do número de peito ocorre das 7:30h às 8:20h, no dia da corrida. Só poderá correr o atleta identificado com o número de peito da prova. O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulado pela organização ficará impedido de participar da prova.

A prova será realizada sob qualquer condição climática, podendo ser cancelada somente em caso de catástrofe que ponha em risco os atletas participantes. A prova terá duração máxima de 3 horas. Nos quilômetros 2, 4, 6, 10, 12 e 14km haverá pontos de hidratação. Para qualquer tipo de emergência médica, o evento tem serviço de ambulância.

As Inscrições

Poderão participar atletas de ambos os sexos com idade mínima de 18 anos; A inscrição na prova é pessoal e intransferível, não podendo o atleta inscrito ser substituído por outro, em qualquer situação; As inscrições serão realizadas até o DIA: 31/03/2017, pelo link: www.chiptiming.com.br/eventos/farmrunning; Não haverá seguro atleta; Ao se inscrever para esta prova, o atleta declara que se encontra em perfeito estado de saúde e assume a responsabilidade por qualquer problema de saúde que decorra de sua participação na prova; Por se tratar de um evento de corrida diferenciado, com obstáculos naturais, aspectos meteorológicos (chuva, vento, tempestades…), a organização não se responsabiliza por possíveis lesões, fraturas e demais acidentes que possam a vir a acontecer no momento de passagem ou transposição por estes obstáculos. Ao se inscrever para essa prova o atleta cede todos os direitos de utilização de sua imagem; Ao se inscrever para essa prova, o atleta concorda com este regulamento; O valor da inscrição será de R$ 50,00 + taxa de conveniência do site; O reembolso do valor da inscrição só será efetivado até 7 (sete) dias após a data de pagamento do valor de inscrição (conforme o código de defesa do consumidor). Independente do motivo, o mesmo fica ciente que será descontado o valor da taxa de serviço (10%) para a administração do processo de estorno e custos bancários.

A Premiação