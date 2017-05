Inscrições para Concurso da Câmara até 02 de junho

Estão abertas até o dia 2 de junho as inscrições para o Concurso Público da Câmara Municipal de Viamão/RS. O concurso será realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec. As vagas são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam a R$ 2.854,47. A data provável de aplicação da prova teórico-objetiva é no dia 2 de julho de 2017.

O valor das inscrições é de R$ 83,25 para nível superior, R$ 56,61 para os níveis médio e técnico e R$ 36,96 para o nível fundamental, e devem ser efetuadas pelo link concursos.fundatec.org.br. A Fundatec disponibiliza em sua sede (Rua Prof. Cristiano Fischer, nº 2.012 – Porto Alegre) computadores para acesso à internet durante o período de inscrições. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3320.1005 para capital e DDD 51 e 0800 035 2000, para interior e outros Estados ou pelo link contato.fundatec.org.br. Confira informações completas no edital do concurso.