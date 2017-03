(LEIA NO BLOG DOS ESPORTES – SAUL TEIXEIRA – JORNALISTA)>>>

Inter de Zago e o preceito básico ignorado

Meia-cancha

Futebol se ganha, se perde ou se empata é no meio-campo. Nas últimas duas partidas pelo Gauchão, porém, Antônio Carlos Zago tem ignorado a premissa, o que mandou às favas a evolução do time. No jogo mais recente, contra o São Paulo-RS, no Beira-Rio, o 4-3-3 revelou-se equivocado em todos os quesitos: tático, técnico e de posicionamento. Com apenas três jogadores no meio-campo, o Inter entrega o ‘setor’ ao rival, ficando em inferioridade numérica. O problema ganha ares dramáticos contra equipes que colocam até seis atletas no setor, sobretudo aqueles que jogam com o chamado falso 9.

Resumo da ópera

O recuo de D’Alessandro ― que completou 350 jogos com a camiseta alvirrubra ― para a linha dos volantes engessa completamente o time, afastando o camisa 10 da zona de articulação, desgastando o capitão fisicamente e isolando os três atacantes. Para o futuro, a insistência com Uendel como terceiro homem, liberando mais D’Ale parece ser o ‘pulo do gato’ para o restante da temporada. Ao menos que um outro meia seja contratado para fazer dobrada com D’Ale e, aí sim, devolver Uendel ao lado esquerdo.

Improvisação?

Zago já disse ser contrário às improvisações. Concordo! Entretanto, o lateral-esquerdo Uendel é a exceção para confirmar a regra. Sem um segundo volante afirmado ― Charles ainda oscila e gosta de jogar mais recuado, na mesma função de Dourado ― e diante do fracasso técnico de Seijás, as melhores apresentações do Inter foram com Uendel na meia-cancha. O camisa 6 lidera a transição, inicia a armação e faz interessante triângulo com D’Ale e o lateral canhoto. Com a lesão de Carlinhos e a não inscrição do jovem e promissor Iago, uma das alternativas seria a improvisação de Victor Cuesta como lateral ou até Ernando. O ‘encaixe’ do time com Uendel no meio justifica o aparente devaneio.

Olho neles!

Destaque do São Paulo no Gauchão o segundo volante Fidelis, 28 anos, merece ser avaliado pela dupla Gre-Nal. Nem sempre a solução são atletas rodados e que exigem altíssimo investimento. O volante Tchê-Tchê do Palmeiras veio do Audax-SP e é o mais titular dos titulares do time de Eduardo Baptista, por exemplo. Não estou comparando a qualidade técnica jogadores, mas apenas suas origens. Que fique claro!

Função x posição

O meio-campo em losango com suas variações ― notadamente a chamada ‘Árvore de Natal’, quer seja, o 4-3-2-1 ― necessita de atacantes que saibam trabalhar recuados. Do contrário, fragiliza o meio-campo e engessa o time, retirando a capacidade de articulação. É o caso de Carlos, que sendo centroavante de carteirinha, não consegue render pelos flancos. No lado oposto, Nico López tem tido melhor rendimento. Para o jogo contra o Ypiranga, nesta quarta-feira (22/03), Valdívia, Roberson e Anselmo são os principais candidatos para preencher a lacuna deixada pela lesão de Carlos.

Poka sequência

Carlos é centroavante e precisa disputar vaga com Brenner. O camisa 11 não está conseguindo render atuando como extrema-esquerda. Valdívia, ao contrário, é da função e merece receber sequência. O camisa 29 se movimenta, flutua pela zona de articulação e tem qualidade no arremate. Sem a bola, está habitado a fechar espaços e seria fundamental para a migração defensiva para as duas linhas. É o legítimo peixe dentro de seu habitat.

Pitaco em campo

Para a partida contra o Ypiranga, o “meu” Inter ideal teria, disposto no 4-3-2-1: Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz, Paulão e Victor Cuesta; Dourado, Charles e Uendel; D’Alessandro e Nico López; Brenner.

Boa sorte aos vermelhos!

