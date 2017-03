Inter faz preparação em Viamão para o Grenal de sábado

O Internacional volta para Viamão após fazer sua pré-temporada no Hotel Vila Ventura. Dessa vez a delegação colorada trocará o CT Parque Gigante pela calmaria do hotel em Viamão, para enfrentar o Grêmio neste sábado, pelo campeonato gaúcho.

A grande dúvida do time do técnico Antônio Carlos Zago é a escalação ou não do argentino D’Alessandro. O meia sentiu dores na coxa e não participou dos treinos dessa semana.

Outra dúvida para o clássico pelo lado colorado é no setor de ataque. Brenner que vive uma grande fase, disputa vaga com Nico López e Carlos.