INTERPRETAÇÕES A PARTE

Não confunda alhos com bugalhos, nem centavos novos com sentar nos ovos e, muito menos, funda com bunda. É uma emaranhada questão de semântica ortográfica alinhada a interpretação pessoal ou, quem sabe até, com a má audição daquilo que foi falado erroneamente.

Temos brilhando, neste momento, na área artística da música brasileira, dentro daquilo que é chamado de sertanejo universitário, um tanto brega, o cantor Wesley Safadão. Numa das tantas músicas que interpreta, arrancando aplausos e gritos histéricos, um pedaço da letra conta: “A gente não precisa de hora marcada/ O nosso tempo quem faz é a gente/ Conheço muito bem suas intimidades/ E você também sabe quando eu tô carente/ Você não me cobra, eu não cobro você/ Esse é o nosso jeito, a gente se entende/ E mesmo quando eu passo dias sem te ver/ O seu sorriso ainda é o mesmo de sempre…”

Cuidado! Não confunda!

Nestes últimos dias tem aparecido o Joesley, falastrão da JBS, que abriu o bico e dedou meio mundo. E a exemplo do que faz a sua Friboi, sem letras de canção, colocou o Presidente Temer e uma grande de turma políticos pendurados num gancho de açougue.

Então, não confunda Wesley com Joesley. Um canta em show do Anhangabaú, o outro janta no Palácio do Jaburu. Aparecem pra chuchu!

Ôpa! Vamos parar por aqui! Por favor, não façam junções silábicas interpretativas, nem sinônimos, antônimos…

COISAS BOAS

O noticiário ruim está aí a nossa volta todos os dias. Não é culpa da imprensa, pois é preciso mostrar. Mas coisas boas também acontecem e são mostradas para encher os corações de esperança de dias melhores. Escutando uma rádio da capital, no sábado passado, emocionou sabermos do trabalho realizado pela Casa de Acolhimento Madre Ana da Santa Casa, a qual recebe doações diariamente que são destinados aos enfermos e seus familiares. Aqui em Viamão temos dezenas, ou centenas, de entidades com trabalhos de voluntários voltados ao bem-estar dos mais necessitados.

Na semana passada veio a notícia que alunos das escolas da rede municipal de ensino estão sendo levados a conhecerem a região do Banhado dos Pacheco, acompanhados por técnicos e professores que lhes mostram e ensinam sobre preservação ecológica. No TecnoPUC houve a apresentação de filme que mostra o trabalho da Escola Municipal Zeferino Lopes de Castro, da zona rural, com relação à inovação tecnológica. Outro dia houve um Seminário de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que reuniu centenas de pessoas.

São algumas das boas notícias entre tantas que estão ao nosso redor. É só desfrutá-las.

VERSEJANDO

O nosso amigo Gerson Alves, conhecido batalhador do dia a dia, abnegado incentivador da arte literária, escreveu um texto, uma poesia, que segundo suas informações, comemora 15 anos de escritas diárias. O escrito do Gerson é este:

“ANTIDESORDEM SOCIAL – O mundo inteiro faminto…/ Sedento de muita luz./ No corpo um verme doente/ A saga é bomba na cruz./ O ar impuro é crescente, / Mas quem paga a conta é a gente!/ Diante desta tal modernidade/ Revolução é automação da enfermidade!/ E o homem onde está?/ Num ego-centro, pátrio-poder/ Numa desordem podre a feder…/ Tirando onda com o nosso saber/ Invertendo as leis e subestimando a mim/ E a você! Podes crer… Só que não!…”

A PÁTRIA ESTREMECIDA

Havia no Brasil a quase certeza de que as delações da Odebrecht fariam mostrar a ausência de cidadãos confiáveis na política brasileira, deixando patente a necessidade de mudanças generalizadas, eis que surgem as gravações dos irmãos Joesley e Wesley, da JBS.

Elas chegaram como um terremoto sobre um terreno que já estava combalido, abalando aquelas frágeis estruturas que haviam ficado de pé no primeiro desastre. E a população, que tentava respirar acreditando que seria possível remendar aquilo que estava esfacelado, ficou atônita diante do escandaloso e inesperado tremor.

E pergunta-se: Quem vai assumir a responsabilidade? Como irá assumir o controle legal?

Num cenário de destruição moral vislumbra-se uma ponta de luz que indica que a mudança irá alimentar um pouco mais e nutrir a discussão que se impõe para endireitar o sistema político e governamental do país.

Querem todos um país democrático, limpo, varrido dos escândalos e dirigido por pessoas íntegras. É necessária esta direção para que haja, num futuro próximo, o amadurecimento das decisões que partem dos eleitores. Estes cidadãos que vão às urnas e que depois se veem traídos por aqueles que foram colocados no poder pelo seus votos.

Querem todos que as divergências não se tornem extremos ideológicos, os quais ganham cores e paixões que escondem escândalos e explodem com ideias que venham a surgir pelo bem geral.

Com as delações, gravações e outras denúncias mais, abrem-se portas e mais portas por onde serão extraídas as ervas daninhas e que o combate à corrupção nos diversos escalões da política e da administração, se tornem em etapas de purificação dos setores que encaminham a vida nacional.

Precisa o país que os verdadeiros políticos deixem de lado as paixões partidárias e que criem questões éticas para que se alastrem as discussões e que as decisões se tornem paridades democráticas, afinal, são todos brasileiros.

Então, juntando os cacos de um novo desastre, caminha o povo em busca daquilo que é o correto. Mas, com certeza, devem todos os cidadãos estar atentos, pois quando menos se espera pode surgir uma nova hecatombe.

Tomara que não! Mas, aguardemos…