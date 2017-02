Itapuã realiza Festa de Nossa Senhora dos Navegantes

A festa em louvor a Nossa Senhora dos Navegantes é um dos eventos mais tradicionais de Itapuã. Oficialmente, os católicos comemoram o dia de Nossa Senhora dos Navegantes em 02 de fevereiro, porém, por não ser feriado em Viamão, as festividades em homenagem à Santa, aconteceram no domingo, dia 05. Foi um dia inteiro de devoção à padroeira dos marítimos, que reuniu uma intensa programação.

A comemoração iniciou cedo, com uma Celebração Campal na Praia dos Passarinhos e logo após ocorreu o translado da Santa, por terra, até a Marina de Itapuã. Os festejos contaram ainda com duas procissões com a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes – uma pela Laguna dos Patos e outra por via terrestre até a Praça da Igreja, onde ocorreu uma missa ao ar livre, celebrada pelo Padre Rogério. Ao final da celebração, a imagem da Santa ficou junto ao altar para receber a visita dos fiéis. Na sequência, ocorreu um almoço de confraternização e uma domingueira, no Salão Paroquial.