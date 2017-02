Itapuã realiza Festa de Nossa Senhora dos Navegantes neste domingo (05/02)

A comunidade de Itapuã celebra, neste domingo, dia 05, a tradicional festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Na programação, missas, procissões, carreata, almoço festivo e apresentações musicais. A festividade integra a programação do Verão Itapuã 2017.

A programação inicia às 9h, com a Missa Campal na Praia dos Passarinhos e logo após ocorre o translado da Santa, por terra, até a Marina de Itapuã. Em seguida, às 10h, ocorre a procissão por água com a Santa. A partir das 11h ocorre a Missa na Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, na Vila de Itapuã, e na sequência, às 12h, ocorre um almoço festivo no Salão Paroquial.

Além dos eventos em homenagem à santa, a festa também proporcionará momentos de diversão. Das 14 às 18h, ocorre uma tertúlia, organizada pelas Rádios Pampeana e Itapuã, onde músicos locais irão se apresentar.

As atividades encerram com uma procissão, às 18h, com saída da Igreja de Itapuã.

A Festa de Nossa Senhora dos Navegantes é uma realização da Comissão da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, com o apoio da Prefeitura de Viamão – através da Secretaria de Cultura.