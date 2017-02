Itapuã recebeu programação musical no último sábado

No último sábado, 28 de janeiro, a edição 2017 do Verão Itapuã promoveu uma tarde com várias atividades esportivas e culturais para o público presente. Um palco foi montado na orla de Itapuã para receber artistas e bandas de Viamão. O show de abertura ficou por conta do músico Igor de Oz, com canções de diversos estilos, como MPB e sertanejo. Na sequência foi a vez do Pagode King, que levou muito samba e pagode, fazendo os visitantes caírem na dança. O público que esteve em Itapuã ainda assistiu o cantor Ismael Leal, que fez sua apresentação no estilo sertanejo universitário, levando muito romantismo aos expectadores. O encerramento ficou por conta do Grupo Show da Liga Independente das Escolas de Samba de Viamão (LIESVI), que fez uma bela apresentação no palco central e logo depois fez um “arrastão”, fazendo o público cair na folia, da orla da praia até o Calçadão.

Durante o evento foram realizadas inscrições do Concurso Musa Verão, num ponto instalado na beira da praia. O Serviço Social do Comércio (Sesc) também esteve presente e levou muita diversão para a criançada presente nas areias de Itapuã. Além das atividades esportivas e culturais, durante o Verão Itapuã, a Prefeitura intensifica as atividades de fiscalização do comércio, e os serviços de varrição e limpeza.

CONCURSO MUSA VERÃO VIAMÃO: A programação do Verão Itapuã segue durante o mês de fevereiro com a prática de diversas modalidades esportivas na orla, como futebol e vôlei. Já no dia 26 de fevereiro ocorre a segunda edição da escolha da Musa Verão Viamão. As meninas interessadas em participar do concurso ainda podem fazer a inscrição diretamente na Secretaria Municipal de Cultura – localizada na Rua Açores, 951, Bairro Tarumã, ou ainda na Praça Júlio de Castilhos, junto ao Projeto Troca Troca de Livros, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. A escolha da Musa Verão Viamão vai contar ainda com shows musicais de Ismael Leal e Igor de Oz.