Juvenil do Tamoio tropeça na estreia do Gauchão Sub-17

Equipe viamonense cedeu a virada no final do jogo. Próximo jogo é em Camaquã

O Real Sport, de Capão da Canoa, venceu ao Tamoio por 3 x 2, na tarde do último domingo, dia 07, em jogo válido pela 1ª rodada do Gauchão Juvenill 2017. A equipe do litoral saiu na frente logo no começo da partida, porém o Tamoio conseguiu o empate antes do intervalo. Na segunda etapa, o clube viamonense conseguiu a virada nos primeiros minutos, mas o Real Sport conseguiu a reação e também virou o placar, com dois rápidos gols. Os gols do Tamoio foram marcados por Igor Gaúcho e João Lagni

O Sub-17 do Tamoio na segunda rodada, dia 13, vai a Camaquã enfrentar o Guarany.