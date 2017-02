(CRÔNICA DE PANO TERRA)

Passada a primeira onda de fofocas, ilações e paranoia em relação ao acidente que vitimou o ministro relator da Lava Jato, Teori Zavascki começam a aparecer dados mais concretos à cerca da queda do bimotor. Na manhã seguinte ao acidente fiz contato com um experiente piloto de 40 anos de aviação, o meu amigo comandante Abílio. O comandante Abílio já foi tema de coluna aqui do Correio e com ele viajei em extrema segurança pelos céus do Mato Grosso no final de 2016. Perguntei ao comandante: o que o senhor acha que causou o acidente de Teori? E ele: foi o mau tempo. Aí vem legiões de esquerdinhas, um pouco mais que analfabetos funcionais e taxam histericamente: foi crime! Por essas e outras que vocês não têm credibilidade nenhuma.

 No final do ano passado aconteceu uma coisa muito triste. Um casal de jovens jornalistas que iam passar as festas de final de ano na casa de parentes no interior se acidentou na estrada e ambos morreram. Uma tragédia. Houve comoção nas redes sociais. Eram pessoas conhecidas de muitos. Mas me chamou a atenção que no perfil do rapaz havia alusão ao relacionamento dos dois como pessoas que odiavam “eu te amos” e também não gostavam de declarações amorosas. Sinto muito a partida desses jovens, mas eles estavam enganados. Como cantou Renato Russo do Legião Urbana, “é preciso amar como se não houvesse amanhã”. “Eu te amo” é a base de qualquer relacionamento.

 Outra legião, esta de perebas, é o Internacional. Tô exagerando, claro. Mas não dá para jogar com Fernando Bob (um leão contra times fracos e um gatinho contra times grandes), Andrigo, Aylon, Diego e Roberson. Nico López no banco é outro absurdo. Poderiam fazer um troca-troca com o Vasco: Nenê e Thalles por Anderson e Aylon.

 O Grêmio fez um baita negócio, vendeu o Wallace por R$ 30 mi, ficou com 20 mi. E contratou Michel, Leonardo, Léo Moura, Bruno Cortês, Jael e Beto da Silva. Será que tem rebaixamento na Libertadores? São sérios candidatos. Não existe advogado sem OAB, engenheiro sem CREA, nem campeão do mundo sem FIFA. Como canta aquele samba: “Pode chorar, pode chorar!!!”.

 Também gostei da choradeira da oposiçãozinha aqui de Viamão. Tomaram 18×3 do André. Reclamam de “ditatura de maioria”, não seus patetas, isso é democracia. Ditadura é em Cuba, do elogiadíssimo por vós, o carniceiro Fidel (que hoje certamente habita o inferno).

 “Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante”. Charles Chaplin (1889-1977).