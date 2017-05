Liminar paralisa investimentos no terreno da Mu-Mu

Decisão do Tribunal de Justiça atende pedido do presidente do PSOL de Viamão, Romer Guex, e tranca o processo de construção dos empreendimentos previstos

O desembargador Almir Porto da Rocha concedeu liminar para suspender até o julgamento do mérito, autorização para alteração do uso do terreno da antiga fábrica da Mu-mu, bem como a autorização de doação de um terreno para a CDL Viamão, para construção de sua sede. Após ter sido negada na primeira instância, em Viamão, a liminar foi concedida na quinta-feira, dia 11, e, na prática suspende a série de investimentos programados para as áreas.

Alvo de polêmica desde o fechamento da fábrica da Mu-mu, por problemas de licenciamento ambiental, a área na parada 43 já passa por processo de demolição das instalações da fábrica para construção de um centro comercial, com atacadão e strip center, torres residenciais, praças de convivência e de serviços, além de um novo quartel para o Corpo de Bombeiros e um CRAS.

O autor da ação, o advogador e presidente do PSOl de Viamão, Romer Guex, alega que o município deveria ter requerido via judicial a retomada do terreno e que o prazo de tramitação na Câmara foi curto para a devida análise dos vereadores e conhecimento da população.

Segundo o Procurador Geral do Município, Jair Mesquita, o que está sendo questionado é tão somente o trâmite dentro do Legislativo: “O Executivo cumpriu todos os requisitos legais, tanto que não existe uma ação de inconstitucionalidade, mas sim de nulidade. Devemos entrar com um agravo para demonstrar a legalidade do ato”.