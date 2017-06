(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES , MÉDICO)>>>>

MEDIDAS DE PREVENÇÃO ====

Os acontecimentos, ao serem inesperados, nos pegam de surpresa. Temos diante de nós o infortúnio a perseguir momentos que poderiam ser de alegria e que se transformam em tragédia. Por isso é que os profissionais de saúde falam tanto em medidas de prevenção (da saúde), as quais devem representar diversas ações que possam evitar o desfecho negativo, aquele que toma a todos nós de surpresa e traz consigo uma diversidade de ocorrências que são terríveis.

Sou médico, como vocês já sabem, e sempre busquei atuar não só como alguém que atende doentes mas, também, como um profissional que visa orientar pessoas no sentido de que saibam se conduzir para evitar as moléstias e os imprevistos da vida. Assim, fazemos com que atitudes preventivas sejam capazes de evitar os acontecimentos mal sucedidos dentro de nossas vidas, fazendo com que muitas tragédias não venham a ocorrer.

Com base neste tipo de avaliação, aproveito este espaço para saudar o Hospital de Viamão que, em uma ação conjunta com a Prefeitura do Município, está superando uma crise que estava nos deixando sem atendimento obstétrico na cidade. Os dirigentes do hospital e a administração municipal conseguiram virar o jogo e trazer a toda a nossa população um programa de integração de ações, no qual a rede de postos do município e a maternidade do hospital trabalham de forma integrada e prestam um atendimento mais seguro às gestantes, ampliando um programa de pré-natal no qual o hospital passa a atuar em conjunto e abre suas portas para que a população conheça o atendimento que aqui é prestado pelos responsáveis pela instituição.

São medidas de prevenção estas que poderão levar a uma maior segurança a todos.