(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)

Melhorias na casa

Estou parabenizando diversos vereadores que comandaram a Câmara Municipal de Viamão. Aqueles que, na presidência do Legislativo, providenciaram melhorias, reparos, ampliações, modificações no prédio que abriga os edis viamonenses em suas tarefas de parlamentares. Ah, incluem-se nesta felicitação os presidentes que fizeram uma gestão com certa austeridade , sem comprometer o andamento da legislatura, e devolveram aos cofres do município um bom dinheiro. Sobra no orçamento.

Falo isso olhando os recentes trabalhos realizados no prédio, como a instalação de um elevador, a reforma do espaço do plenário e a remodelação das peças onde se encontra os setores de cozinha e limpeza. Em outras legislaturas, houve a construção de uma rampa para ingresso de deficientes ao andar superior do prédio, colocação de novo piso nos corredores e gabinetes, assim como porta de entrada automática e trocas de telhas. Houve a implantação de uma biblioteca de troca de livros, na entrada da Câmara, e também a implantação do sistema de votação eletrônica com instalação de tela no espaço do plenário.

Por que faço estas parabenizações? Porque é preciso reconhecer que os vereadores que foram presidentes mostraram interesse pela manutenção de uma Câmara em condições de acomodar os edis e funcionários, autoridades e população, com asseio e bem-estar, comodidade e bom visual.

Mas entro neste assunto também para dizer que o dinheiro gasto nas melhorias, reformas, ampliações, modificações deveria ser usado para a construção de um novo prédio para o Legislativo, no terreno que já está destinado. Afinal, para quem não sabe, o espaço onde está erguida a Câmara, acima da Prefeitura, não foi destinado para tal. E a construção em geral, ao longo do tempo, apresentou problemas de estrutura que fugiu do projeto arquitetônico original e para o qual estava destinado.

Não vou contar aqui a história da construção daquele prédio e para o que estava destinado. O certo é que a exigência, hoje, é outra. A Câmara precisa de um prédio maior e não apenas um andar de reforma em reforma. Assim como a Prefeitura necessita sair dali e ganhar outro prédio mais adequado àquilo que os serviços do Executivo estão exigindo.

Fica, então, meus parabéns àqueles que empreendem reforma na Câmara, mas é preciso pensar que o prédio todo, ali da Praça Júlio de Castilhos, já não comporta mais com eficiência e conforto aquilo que os poderes Executivo e Legislativo precisam para um farto e decidido atendimento.

O poder Judiciário, em Viamão, é exemplo.

Humor irônico

O povo não perde tempo e a todo instante surgem piadas, notadamente usando situações nefastas que ocorrem no país. Por exemplo, em cima dos acontecimentos ocorridos no Espírito Santo surgiu uma frase humorística. Vejam: Dizem que a capital daquele estado vai mudar de nome. Vitória passará a chamar-se Derrota.

Em cima das barbáries ocorridas em diversos presídios do Norte e do Nordeste, veio a irônica informação de que nas casas de detenção nos estados daquelas regiões, haverá no portão de entrada uma grande placa comunicando: Entre… sem bater.

Também é humor

Notícia desta semana, dá conta que o Senador Edson Lobão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, disse que a casa analisará a proposta de anistia ao caixa 2. Projeto que tramitará em breve. Ele afirmou que o caixa 2 é constitucional. Lembrando que Lobão é um dos investigados na Operação Lava Jato.

Isso também é humor. Só rindo da cara deles!…

Presídios

Durante a semana, o Rio Grande do Sul recebeu a visita das autoridades da Segurança Nacional, ocasião em que o anúncio foi lançado informando que o Estado vai ganhar mais dois novos presídios. Um com a capacidade para receber 280 detentos e outro 400.

Fico pensando e vocifero: Em quanto tempo serão construídos? Pela “rapidez” com que as obras públicas são realizadas no país, no mínimo dois anos, com otimismo. Quando ficarem prontos, estarão aptos para o número crescente da bandidagem?

É de pensar, né?…

Filosofando

“A inteligência do coração é aquela faculdade do homem que, quando é despertada, compreende o lugar e o bem de todas as coisas” (Jacob Needlemann – Filósofo)

“O amor, segundo um de nossos poetas, é um privilégio que dois seres se dão de se magoarem reciprocamente a propósito de nada”. (Honoré de Balzac – Escritor)

“A sutileza do pensamento consiste em descobrir a semelhança das coisas diferentes e a diferença das coisas semelhantes”. (Montesquieu – Pensador)

“A verdadeira função do homem é viver, e não existir. Eu não gastarei meus dias tentando prolongá-los; usarei bem o meu tempo”. (Jack London – Escritor)