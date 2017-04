Mesa Brasil: Uma rede permanente de solidariedade

SESC e SENAC Viamão são destaques no projeto do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac que estimula a doação em todo o RS

Na tarde de quarta, 5, ocorreu na unidade do SESC Viamão a apresentação da campanha deste ano do Prato Cheio. Foram apresentados os números da edição 2016, os planos para a edição 2017 e a entrega de prêmios. Ana Carolina Ferreira, nutricionista do programa Mesa Brasil do SESC RS, esteve presente no evento e ressaltou a importância da campanha “Nossa intenção, com a entrega dos troféus para as empresas parceiras, é divulgar nosso trabalho, incentivar as empresas a continuarem com as doações e principalmente mostrar que estamos nos dedicando integralmente no combate ao desperdício de alimentos e à fome. Os eventos nos ajudam a levar essa informação para muitas pessoas que ainda não conhecem nosso trabalho, mas que tem potencial em nos ajudar”, relatou Ana. Letícia Abreu, diretora do SESC Viamão, recebeu o troféu Mesa Brasil: “Receber este reconhecimento demostrou a todos nós que fazer o bem gera o bem. O sentimento é de agradecimento aos parceiros doadores e de felicidade por aqueles que receberam as doações. Parabéns ao SESC e SENAC Viamão. Contamos com o apoio de todos para dar continuidade nas doações”, afirmou Letícia. A gerente do SENAC Viamão, Lídia Fraga, recebeu o troféu em nome da unidade.

Durante todo o mês de abril, a unidade do SESC Viamão, SENAC Viamão, e em instituições apoiadoras como Sindicatos filiados ao Sistema Fecomércio/RS e empresas parceiras, que funcionarão como ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão doados a entidades sociais cadastradas no Programa Mesa Brasil SESC. A campanha Prato Cheio é realizada anualmente em todo Rio Grande do Sul.

A campanha é uma oportunidade para a comunidade colaborar e participar de forma ativa da Rede de Solidariedade formada por entidades sociais e doadores. Podem ser doados alimentos não-perecíveis, dentro do prazo de validade e com embalagens íntegras. As doações entregues serão repassadas às entidades sociais, seguindo orientações das nutricionistas do Programa Mesa Brasil

O Mesa Brasil Sesc é uma rede permanente de solidariedade, que atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Para alcançar essas metas, conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários. No Rio Grande do Sul, o Mesa Brasil Sesc é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS nas cidades de Porto Alegre e Região Metropolitana, Cachoeira do Sul, Ijuí, Erechim, Santa Maria, Rio Grande e Vales do Taquari e Rio Pardo (Lajeado, Estrela, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires), sempre em parceria com as prefeituras municipais. Outras informações podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br/mesabrasil.

Quem pode doar?

Doadores de alimentos: Centrais de distribuição, supermercados, armazéns, padarias, indústrias, empresas ou pessoas que realizem campanhas de arrecadação de alimentos.

Doadores de serviços ou produtos: Empresas de logísticas e postos de combustível, instituições e associações que possam contribuir no desenvolvimento de ações educativas e serviços referentes a sua área de atuação.

O que pode ser doado?

Alimentos perecíveis e não perecíveis em condições adequadas para o consumo humano

Embalagens para o transporte e acondicionamento

Serviços gráficos

Material de higiene e limpeza

Logística e combustível

Utensílios culinários

Ações educativas

Cessão de espaços para atividades

O que não pode ser doado?

Não serão recebidos: Refeições prontas, doces e pães com recheios cremosos, alimentos com embalagens danificadas e fora do prazo de validade.