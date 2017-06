(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO)>>>

MEU LEGADO ===

Como será que as próximas gerações vão nos ver no futuro?

O que realmente vamos deixar de herança?

O patrimônio material é muito valorizado. Muitos perdem a saúde para conquistar bens que não lhes pertencem, já que na hora de partir somente levarão consigo as conquistas éticas, morais e fruto do amor que souberam dedicar aos seus semelhantes. Por isso é que temos de ver, no nosso legado, não só as riquezas ou os bens que desfrutamos e que podemos deixar para a descendência mas, sim, as verdadeiras obras de construção de caráter coletivo que podemos entregar a cada um que se aproxima de nós.

Certa vez um sábio foi perguntado sobre o que deixaria, para a o mundo, de verdadeiro e material. Ele respondeu: “O maior bem que posso deixar é o meu pensar transmitido pelas palavras que levarão o saber a todos os que forem capaz de me ouvir”.

A sabedoria é um grande legado e somente para os que a reconhecem é que ela existe de verdade. Por isso é que temos de buscar a construção de uma obra de ações onde sejam identificadas as qualidades morais a serem seguidas e os exemplos deixados para as gerações que nos sucedem.

Hoje vivemos o momento de renovação política e ética de nossa Nação. Então chegou a hora de pensarmos melhor no legado que vamos deixar e este será definido pelas escolhas que vamos adotar em cada uma das próximas eleições que, como disse o sábio em suas palavras, encorajarão as próximas gerações a cada vez mais construírem um mundo melhor, mais justo e digno.