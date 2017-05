(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES – MÉDICO)>>>>

MODELO ASSISTENCIAL ===

Como seria a realidade se tivéssemos um modelo de atendimento à saúde que aplicasse corretamente todos os preceitos do SUS, desde o momento em que este sistema foi idealizado?

Os fatos nos trazem uma realidade de falta de recursos e de problemas de gestão, que refletem uma realidade por todos contestada e que exige um sacrifício da população, que não vê atendida suas necessidades dentro da rede pública e superlota hospitais em suas emergências, na ânsia de receber qualquer tipo de resposta às suas necessidades.

O modelo assistencial que temos não é ruim em sua concepção, muito pelo contrário, é dos melhores. Ele apenas não está devidamente aparelhado para fazer frente às demandas diversas que temos dentro de nosso universo de necessidades da população, sendo seu maior problema o acesso da população aos meios assistenciais.

Falei há algum tempo de atenção básica e coloquei sobre a necessidade que temos de desenvolver ações eficientes para que as pessoas sejam atendidas em um sistema capilarizado, postos próximos da população, com capacidade de resolver os problemas de saúde menores, de forma eficiente, impedindo que estes se transformem em moléstias graves com custos de tratamento muito mais elevados.

Hoje estamos vendo que os gestores públicos da saúde sensibilizam-se cada vez mais com estas situações e que desenvolvem ações conjuntas com os médicos, serviços de saúde, e principalmente com hospitais, para que se tenha um atendimento mais rápido e de qualidade, trazendo maior segurança para a população.

Estamos iniciando novamente um jornada. Grandes mudanças em curso e a principal, na Saúde, é a de consolidar o modelo existente e torná-lo cada vez melhor. Para isto é fundamental que todos se mobilizem e que tenhamos acesso a informação para todos e os responsáveis por realizar a assistência recebam os recursos necessários.