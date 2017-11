Mostra Fotográfica Turística no Tecnopuc

A Mostra fotográfica Turística de Viamão, que já esteve no mês de setembro na Assembleia Legislativa e, em outubro, no Parque Estadual de Itapuã. Agora, em novembro, está em exibição no saguão do Tecnopuc, em Viamão. A Mostra está encantando o público por onde passa. A ideia principal da exposição, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, Maurício Carravetta, é percorrer vários pontos e estabelecimentos de Viamão “para que as pessoas conheçam nossas belezas naturais e turísticas.”

A Mostra ficará em exibição no Tecnopuc até o dia 3 de novembro.