(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MEDICO)>>>>

MUDANÇAS DE CONCEITO ===

A voz dentro de mim clamava por uma chance de se manifestar e eu insistia em aplacar seu som, para evitar que ela me colocasse diante de mim mesmo e demonstrasse as limitações que carrego.

Quando começamos o processo de mudança, motivados por leitura ou por contato com outros, estamos dando uma pausa, um descanso, para a preocupação mundana de buscar o bem material e a sobrevivência. Passamos a resgatar os verdadeiros temas de discussão que temos dentro de nosso espírito, esvaziando a mente quando necessário, para achar o devido espaço a ser ocupado por pensamentos e sentimentos positivos, sem abrirmos mão de uma vivência pragmática e de uma ação adequada para os desafios que sempre temos diante de nós com relação à nossa profissão e aos deveres que temos de cumprir.

Ao abrirmos espaço para nossos pensamentos, de forma mais liberta, estamos criando condições para que a criatividade nos envolva e que estejamos mudando os conceitos que aplicamos a tudo passando a desenvolver uma nova série de atividades que são inerentes ao nosso ser e saem da aplicação básica do somente ter.

Ao iniciarmos o processo de mudança temos de saber identificar nossa essência, detectar nossos limites e premiar cada conquista com o retorno afetivo que nos é devido, já que pouco dedicamos para nossa própria reflexão e, ao efetuarmos a mudança, devemos saber que estamos desconstituindo algo do nosso passado recente e que nele estivemos imersos sem visualizar as novas razões e os novos motivos que nos farão seguir adiante.

Creio que estamos lentamente, ou não, indo em direção aos nossos verdadeiros interesses quando começamos a reformular conceitos arcaicos que nos afastam da capacidade de amar e que nos fazem regredir em nossa marcha rumo à evolução. Portanto, temos de saber que não é uma simples mudança de atitude mas, sim, uma modificação do nível de consciência que temos sobre o que nos cerca.

Não posso deixar de lembrar que a Medicina foi e sempre será minha grande inspiração como forma de promover mudanças e me fazer crescer. Por isso, aqui faço uma saudação especial ao dia 18 de outubro, Dia do Médico.