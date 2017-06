Música, poesia e alegria marcam o 2º Sarau Cultural do CAPS AD

Ser diferente aos olhos dos outros uniu os usuários, familiares, equipe terapêutica e visitantes na 2ª Edição do Sarau Literário CAPS AD, realizado na tarde da última sexta-feira de maio, dia 26. O tema abordado foi diversidade e estava presente nas poesias, músicas, desenhos e intervenções artísticas. A coordenadora do CAPS AD, Luciana Moro, abriu a discussão sobre o tema diversidade e todos podiam intervir contando suas experiências de vida ou opinar a respeito.

Isaura se emociona ao ver a performance de Valdir (integrante da equipe terapêutica), que se transformou em Valdirene, e dançou e brincou ao som da banda Queen – “I want to break free”. “Meu filho sofreu preconceito aqui em Viamão. Quando se formou no ensino médio, fez suas malas e foi morar na Capital. Um dia ele criou coragem e me contou que era homossexual. Fiquei muito triste em saber que ele sofria preconceito. Hoje ele está muito feliz e faz teatro e faculdade”, conta. Isaura agora trabalha com redução de danos e faz parte da equipe do Consultório de Rua. Ela fala que está conseguindo controlar suas emoções e luta contra o preconceito.

Valdir expressa que quis encarar a Valdirene para mostrar a si mesmo que estava reeducado quanto às diferenças. “Tenho 50 anos e fui educado numa sociedade machista, prepotente, onde a pessoa do sexo masculino tinha que aprender a ser homem. E, depois dessa experiência aqui, posso dizer que não me tornei menos homem por colocar um vestido e passar batom”, conclui.

O oficineiro de música da Casa Azul, Tom, ressalta que a ideia é muito linda. “Assim, o ser humano pode ser visto como ser humano. Aqui ninguém vem pra julgar e sim para aprender a amar, independente da opção sexual de cada um. Penso que os problemas comportamentais graves, a intolerância, a violência, devem ser colocadas todas num mesmo saco grande de lixo, que está vazio de amor. Vivemos num mundo de muito egoísmo e dificuldades afetivas. O que é ser louco? Todo mundo tem um pouco de loucura”, completa Tom.

O secretário de Cultura, Luciano Alves, prestigiou o evento e parabenizou o trabalho da equipe. “Estamos de portas abertas para os CAPS e somos parceiros culturais.” Luciana acrescenta que a Saúde e a Cultura devem andar lado a lado. “Através da inserção da Cultura, resgatamos o projeto de vida dos usuários do sistema de saúde mental, aumentando as suas autoestimas.” A coordenadora destaca que no próximo Sarau o tema será espiritualidade e todas as formas de transmutação de energia.

O segundo Sarau foi encerrado ao som do reggae de Bob Marley – “Could you be Loved”, que pregava o amor como forma de transformar o mundo.