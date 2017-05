Mutirão para consultas clínicas e ecografias no Centro e Orieta

Mais de 150 consultas foram realizadas nas duas unidades no sábado, dia 13

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou neste sábado, dia 13, mais um mutirão para atendimento clínico nas unidades de saúde Centro e Orieta. Os pacientes que estavam na lista de espera por uma consulta receberam uma comunicação pelo telefone, já com horário que deviam estar na unidade. Na Unidade de Saúde Centro foram disponibilizadas 132 consultas. Destas, devido ao clima, compareceram 102 pacientes. Na Unidade de Saúde Orieta, 66 consultas estavam agendadas, mas compareceram 57 pacientes.

De acordo com o secretário de Saúde, Luis Augusto de Carvalho, o Centro de Especialidades agendou 30 exames de ecografias, das 7h30 às 19h30, para pacientes que estavam na fila de espera. “Todos os pacientes foram comunicados com o horário agendado para a realização do exame, mas, infelizmente o clima não colaborou e dos 30 pacientes agendados, somente 20 compareceram para a realização do exame. Essa ação faz parte da política de humanização do SUS e, esperamos, com isso, até o final do ano, diminuir a espera por consultas clínicas e exames ecográficos”, explica Carvalho.

Também no sábado aconteceu o “Dia D” da Vacinação contra a Gripe, atingindo cerca de 2.500 pessoas do público-alvo. Viamão atingiu 50% da meta de cobertura, com mais de 25 mil imunizações.