Na abertura da temporada 2017 do futebol de várzea da Viamão, União e Bando da Lua empatam no campo do Tamoio

Por: Pano Terra

Na verdade, o título desta matéria deveria ser: BDL massacra União, porém arbitragem (provavelmente petista) “aplica” e jogo termina em 3×3.

BDL e União mostraram equipes reformuladas para a nova temporada e quem ganhou foram os torcedores que desceram à Baixada. Em um ótimo primeiro tempo, empate em um gol. Chico Ferretti, o Príncipe fez 1 a 0 para o BDL. Diego Fraga empatou.

Mas o melhor estava guardado para o segundo tempo. A tríplice comissão técnica do BDL composta por Chiquinho “Sem Rabo”, Daniel Cabeção e Mário César tinha no banco Alexandre “Doca”, Sandro “Iniesta” Lontra e a grande surpresa Dudú Godoy. Com os três em campo o BDL tomou conta do jogo e fez 3×2 com dois golaços de Dudú.

Ao final da partida pênalti duvidoso para o União. Diego bate, Luciano faz uma defesa monumental e Sidi em posição totalmente irregular empata. Na comemoração o juiz teria sido visto confraternizando com os atletas do União e assim terminou o jogo. Para ambas as equipes a temporada promete.

Notas dos jogadores:

UNIÃO

Pedro – sem culpa nos gols. Nota 2

Téia – interminável. Nota 7

Mateus – tomou 2 amarelos e não foi expulso. Nota 2

Joel – facilmente envolvido por Vilson Roberto. Nota 2

Juaresinho – está de parabéns por sua exitosa carreira. Foi sua última partida. Pelo bem do futebol. Nota 5

Dudú Alemão – uma lesma. Nota 2

Léo Terra – é meu parente, mas não joga nada. Nota 3

Diego – é concunhado do Caçapa. Nota 10

Júnior – carrega o time nas costas. Nota 6

Sidi – é primo do Milton Geleca. Nota 2

Giovanni – pereba. Nota 2

Treinados por César Affonso, no segundo tempo entraram Mauro, Chiquinho (o craque da família Fraga), Fabinho Godoy e os perebas do Guilherme, Batata e Françoá.

BDL

Luciano – um monstro. Nota 10

Lucas – melhor que o Edílson e o William juntos. Nota 9

Charles – melhor que o Geromel. Nota 9

Demônio – justifica o nome. Nota 9

Chico Príncipe – jogador símbolo do BDL. Fez um golaço. Nota 10

Paulo Andrade – é meu cunhado. Nota 10

Rudinei – craque refinado. Nota 9

Nêgo – o melhor em campo. Maestro. Nota 10

Gabriel – grande futuro. Nota 9

Nando – diferenciado. Craque. Nota 9

Vilson “Cabeça” Roberto – está entre os 11 de qualquer seleção que se faça em Viamão. Um dos maiores que vi jogar. Nota 10