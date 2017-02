(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO)>>>

NA BEIRA DO ABISMO

Nossas crises contemporâneas apontam para dificuldades que são inquietantes. Para muitos, o planeta está em risco e podemos mergulhar cada vez mais numa sequência de destruições devido a agressões ao meio ambiente. Menos para o Presidente da maior potência do planeta, Donald Trump, que diz ser tudo isso uma conversa fiada. Isso junto com seus inúmeros seguidores. No Brasil, uma crise sem precedentes que nos embala num mar de corrupção, apontando políticos de muita evidência como comprometidos até por dentro dos olhos. Menos para esses senhores que dizem ser tudo conversa para desestabilizar suas ações.

Neste conjunto de incertezas vamos velejando ao sabor das ondas. Sob um vento favorável, que pode criar momentos melhores ou piores, busca-se a possibilidade de construir um futuro melhor que é o maior de todos os argumentos a favor de lutarmos pelo amanhã mais luminoso.

Creio que não estamos, como muitos apregoam, à beira do abismo, pois desde minha infância sempre convivi com muitas alterações de rumos da política. Mas nunca como a atual, onde a liberdade e a democracia ainda são os bens de maior valor a serem preservados. Será que estamos à beira do abismo? Não sei! Porém creio que sempre andamos na beirada de despencar, sempre com riscos e incertezas e levando o caminho adiante, já que viver é percorrer os caminhos de dúvida, formulando as questões mais importantes e obtendo as respostas possíveis.

O medo do amanhã é esperado por todos como algo normal, tão comum que está integrado ao pensamento do cotidiano. Apenas não podemos é imaginar que sempre vai ser ruim, pois mesmo peregrinando por caminhos tortuosos, sempre estaremos com a fé a nos mover em busca dos ideais.