Nada vai nos separar – #PanoPraManga

(CRÔNICA DE PANO TERRA)

O que você acha de reunir seus amigos, o clube de sua paixão, um belo jantar, cerveja gelada, ambiente acolhedor e um monte de gente feliz? Pois foi isso que conseguimos fazer na noite da última quarta-feira, no restaurante Vento Negro, ali na parada 41. O jantar de confraternização era para empossar o novo Consulado do Sport Club Internacional em Viamão. Foram empossados Jorge Paim como cônsul, Vinícius Boff como vice, os representantes Cézar Jesus, Adão da Rosa, Fábio Sartori, André Pacheco, Rafael Mennet, Ial “Gonho” Nunes, Sílvio “Pano” Terra, Paulo “Paloma” Quintana como tesoureiro e no apoio, os conselheiros Rodrigo Barbosa e Marcelo Benites, além da Eduarda Peres. Dona Regina Frota não pode comparecer por motivos de saúde, mas recebeu uma bonita placa em homenagem. Também foram homenageados o pai do Cézar, seu Adair, que estava fazendo 71 anos, e o senhor Sidney Almiro Coelho, sócio fundador e paraninfo do Inter.

O pessoal que assumiu o consulado colorado inovou em todos os sentidos. Em primeiro lugar, sua composição é plural e atende as mais diversas regiões de Viamão. Em segundo, de forma excepcional, para um evento que reuniu quase trezentas pessoas, não havia convites à venda. Havia colorados convidados. Convites virtuais via redes sociais e convites pessoais, contato direto. Sucesso absoluto!

Representando a direção colorada, prestigiaram o evento o secretário-geral da presidência, Mauri da Silva, pelo conselho deliberativo, o presidente interino Paulo Rogério Santos, e o vice-presidente de Relacionamento Social, Norberto Guimarães. Mas quem “botou fogo na festa”, foi o ex-zagueiro Índio. O multicampeão é um pop star. É mais fotografado do que muita gente importante. Os seis gols em gre-Nais lhe conferem idolatria da torcida, além dos 15 títulos e 33 gols pelo Inter. Mas não ficaram para trás Fabiano “5×2”, Vinícius (todo mundo lembra o Gol 1.000 em gre-Nais, mas ele fez o gol 999, na vitória de 2×1 contra o coirmão). Abrilhantaram também Paulo Diniz e os viamonenses Pedrinho Vidal e Pedro Verdum.

Foi uma noite de alegrias, meus amigos compareceram em peso e nós, do Consulado, nos sentimos muito prestigiados. Agora é trabalhar. Mais atividades aguardam os colorados de Viamão. Como disse o Norberto em discurso, o evento foi forte, emocionante e organizado, Viamão é importante para o Inter e está nas mãos de pessoas sérias e competentes!