(BACKSTAGE – POR VINÍCIUS SANTOS)

De 2013 a 2016 o governo Bonatto teve algumas dificuldades em aprovar projetos na Câmara de Vereadores. Não tinha maioria. Nas poucas vezes que teve foi depois de muita negociação.

A nova legislatura, com 15 dos 21 vereadores da base, já encarou e aprovou a pior partida dos quatro anos de mandato: o plano de carreira.

Agora, está vacilando diante de um tema já vencido, já discutido. Está deixando um assunto técnico, de possível falha em equipamento, se tornar político, abrindo uma surreal discussão sobre anistiar motoristas infratores.

Sim, o requerimento não pretende aliviar apenas as supostas multas erradas, mas sim aquele motorista que passou no sinal vermelho e que transitou a 80 km/h na rua em que é permitido 40 km/h.

Não dá pra entender a atitude do vereador Xandão, presidente da casa legislativa em protelar por mais uma sessão a votação.

A lombada eletrônica

O vereador Armando é um ardoroso defensor da lombada eletrônica. Eu considero esse equipamento um monumento à hipocrisia. Ele estampa nos seus paineis a nojenta postura do brasileiro de se orgulhar de burlar o sistema. Apenas um segundo depois de registrada a velocidade no painel, o pé direito aciona o acelerador e a velocidade salta de 40, para 60 ou 80 em apenas alguns segundos. Ahhh, mas eu respeito as regras. Hipocrisia.

O pardal, pelo seu estilo discreto, faz com que o motorista seja educado aos poucos, na marra, na surpresa, no flagrante. É um tapa na cara do jeitinho brasileiro

A FIFA, a CBF e a FGF

Que o futebol está tomado por dirigentes corruptos e amadores, não é novidade. A FIFA vendeu a sede da Copa para o Catar. A CBF vendeu um Brasileiro para o Corinthians (mas não foi pênalti no Tinga). Mas a FGF na gestão Noveletto se supera. O São José, o outrora simpático Zequinha, jogou todas partidas no atual Gauchão com portões fechados e na sua péssima grama sintética. Agora que o BInter precisa vencer pra se classificar, o Noveletto manda o jogo pra NH.

Tiro no pé

Num cenário de aprovação de mais de 70% dos eleitores a um governo, a tarefa de ser oposição não é muito fácil.

Transformar um caso de possível falha em equipamento em uma batalha contra os pardais pode ser um tiro no pé.

Anistiar as multas de motoristas infratores, que cometeram de fato as irregularidades pode abrir um precedente perigoso e, principalmente, passar a mensagem de que em Viamão não há lei de trânsito.

Tudo vira circo

Vamos lá leitor, vamos imaginar que o Pardal da Liberdade tenha comido um alpiste estragado e começou a emitir multas erradas. Entra-se com recurso, a câmera prova que está errado. Anula-se a multa, que aliás ainda não é multa, é notificação de infração, e ponto final.

Que o cidadão já massacrado por impostos altos, serviços públicos ineficientes e políticos demagoso se irritem é normal, é aceitável e louvável. Tem que protestar mesmo.

Mas qual é o papel de um vereador? Buscar a solução ou usar da ignorância alheia para capitalizar politicamente?

Imagina se dos 500 reclamantes, 400 realmente infringiram a legislação? O vereador vai fazer um protesto contra o cidadão que enganou ele? Ou vai fingir que nada aconteceu afinal o objetivo raso, midiático e demagógico já foi atingido? Aguardemos.