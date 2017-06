Nervo Óptico em debate no Sesc Viamão

Em parceria com o SESC – Viamão, a Fundação Vera Chaves Barcellos prossegue sua programação paralela à exposição Nervo Óptico: 40 anos, mostra comemorativa das quatro décadas de formação do grupo de artistas que, no final dos anos 70, promoveu uma intensa transformação no até então tradicional circuito artístico sulino. No dia 10 de junho, sábado, a partir das 15h, será exibido o documentário Nervo Óptico – Procura-se um Novo Olho, um filme de Karine Emerich e Hopi Chapman (Flow Films, 2013), seguido de debate entre os artistas Carlos Asp, Clóvis Dariano, Telmo Lanes e Vera Chaves Barcellos. A atividade tem entrada franca e acontece na unidade do SESC Viamão, na rua Alcebíades Azeredo dos Santos, 457, centro. Inscrição pelo educativo@fvcb.com Informações: www.fvcb.com ou www.facebook.com/fvcbarcellos