Neste ano o desafio é contra a venezuelana Cabinas

Durante todo dia 31 de maio Viamão disputará o Dia do Desafio contra cidade venezuelana. Vence quem mobilizar mais habitantes para exercícios físicos

Você sabia que a atividade física regular pode aliviar a tensão, a ansiedade, a depressão e a raiva? O exercício aumenta o fluxo de oxigênio que afeta diretamente o cérebro. Assim, sua idade mental e a memória podem ser melhoradas com a atividade física. Então, o que falta para você levar uma vida mais saudável?

Foi dado o pontapé inicial para mais uma edição do Dia do Desafio. É a oportunidade para todos saírem da rotina – “Você se mexe e o mundo mexe junto”. As atividades iniciam a partir da zero hora e um minuto do dia 31 de maio, todos estão convidados para a 2ª Corrida Noturna pelas ruas do Centro. O percurso é de seis quilômetros. Para quem optar pela caminhada, o percurso é de dois quilômetros.

O evento está sendo realizado pelo sistema Sesc/Fecomércio e pela Prefeitura Municipal de Viamão, através das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Educação. Durante todo dia 31 de maio (quarta-feira), milhões de gaúchos estão convidados a saírem da rotina por 15 minutos e praticarem atividades físicas. Neste ano, serão 493 municípios gaúchos participando do Dia do Desafio.

Sempre agendado para última quarta-feira do mês de maio, o Dia do Desafio tem por objetivo engajar e incentivar a comunidade para a prática de atividades físicas. Neste dia, entre a zero e 20 horas, a comunidade deve interromper sua rotina para praticar, por pelo menos 15 minutos consecutivos, uma atividade física. A ação acontece em forma de competição saudável entre duas cidades, com número de habitantes semelhantes, mas com países diferentes. Neste ano, Viamão compete com Cabinas (Venezuela), cuja população é de 263.056 habitantes. O município que mobilizar mais pessoas em relação ao número oficial de habitantes vence.

Atividades propostas em Viamão

n Corrida noturna; Horário de largada: 00h01; Local: em frente à Igreja Matriz, na Rua Daltro Filho; Distância: 6 km; Premiação: troféu e medalhas para 1°, 2° e 3° lugares geral, feminino e masculino

n Caminhada noturna; Horário de largada: 00h20; Local: em frente à Igreja Matriz, na Rua Daltro Filho; Distância: 2 km

n Aula de dança no Calçadão Tapir Rocha (ao lado da prefeitura); Horários: 10h e 11h45 (manhã) e 15h e 16h45 (tarde); Local: Calçadão Tapir Rocha, ao lado da prefeitura

n Aula de dança na praça da Santa Isabel; Horários: 10h (manhã) e 15h (tarde); Local: Praça da Santa Isabel

n Blitz da atividade física; Horários: a partir das 8h30 nos comércios locais do Centro; a partir das 10h nos comércios locais da Santa Isabel