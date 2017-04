Neste sábado tem a 4ª rodada da Copa Paulo Brito

No sábado dia 8 de abril acontecerá mais uma rodada da Copa Paulo Brito de Futsal no Ginásio Pedralli na parada 39 de Viamão. As três primeiras rodadas tiveram grandes jogos e boa presença de público. Aliás, a competição vem se destacando pelo excelente nível técnico das 14 equipes participantes, proporcionando a cada rodada um jogo melhor que o outro. A primeira edição do torneio conta com grandes premiações e jogos todos os sábados.

Paulo Brito foi narrador da RBS TV, Rede Globo, SporTV e Premiere. Além disso, apresentava um programa diário na Rádio Farroupilha, também do Grupo RBS. Transferiu-se para a Rede Bandeirantes em 2016, onde permanece até hoje.

A 1ª Copa Paulo Brito tem seus jogos todos os sábados a partir das 20:00 horas, com 4 jogos em cada rodada.

Confira os jogos:

20:00 – Bebeu deu Nisso x Vidraçaria Lima – 20 horas

21:00 – Inova x América – 21 horas

22:00 – Mônaco x Goleadores Primaz – 22 horas

23:00 – Ajax Master x Boca Jr. – 23 horas

Saiba mais:

3ª Rodada da Copa Paulo Brito

Local: Ginásio Pedralli

Endereço: Rua Margareth, nº58, Viamão

Início: 25 de março

Horário: 20h

Ingressos: Homens R$ 5,00 / Mulheres e crianças até 12 anos são isentas