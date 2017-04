Neste sábado tem Rua do Lazer na Vila Elsa

O projeto Rua do Lazer, que leva atividades de recreação e integração para todas as idades, estará neste sábado, dia 22 de março, na Vila Elsa, das 14 às 18 horas. O projeto está sendo realizado através de uma parceria entre as secretarias de Educação (SME), Cultura (SMC), Esporte e Lazer (SMEL) e Sistema SESC/Fecomércio. Durante o evento, as crianças e os jovens do bairro terão diversas opções de brincadeiras e jogos: futebol de rua (c/ bola de meia e bola normal), vôlei, basquete, pandorga, bolita, ioiô, jogo de taco, pião, patinete, tênis de rua, jogo de argolas - orientados por monitores da SMEL. O Projeto Recreando levará cama elástica, piscina de bolinhas, pintura no rosto, perna de pau, entre outras atividades. Além disso, a criançada também vai se deliciar com pipoca e algodão doce que serão distribuídos gratuitamente. O evento vai contar ainda com apresentações musicais de bandas e artistas viamonenses: Junior e Fabiano, LPM4 e QNome.