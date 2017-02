Noite das Motos promete agitar o primeiro Racha Tarumã de fevereiro

Velocidade em duas rodas é a atração do tradicional evento que ocorre na sexta-feira (03/02)

Os apaixonados por motocicletas e velocidade ganham a oportunidade de demonstrar sua habilidade em mais uma edição do tradicional Racha Tarumã, na sexta-feira (03/02), com a Noite das Motos, a partir das 21h.

A pista do Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), estará liberada para todas as motos inscritas. Além disso, a programação conta com o clássico Show das Cadeiras Elétricas com a dupla de pilotos Márcio Pimentel e Valter Marquetti levando o público a bordo do carro para manobras radicais na pista. A noite terá, ainda, shows do Motoqueiro Fantasma, Luciano Rosa e da equipe Arte e Equilíbrio.

O ingresso para o público em geral custa R$ 20,00 e a inscrição para correr também custa R$ 20,00. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.rachataruma.com.br e pelo telefone (51) 3485 1510.