Nós & Elas – #PanoPraManga

Nós & Elas

Estava eu no saguão do pequeno aeroporto de Campina Grande, na Paraíba, quando sentei ao lado de um gordo. O gordo, que depois eu viria saber que se chamava Gerald, lia um livro. E ria. E gargalhava. Dei uma espiada e vi que o livro era em inglês: “Why men don’t listen and women can’t read maps” de Alan e Barbara Pease. Algo como “Porque os homens não ouvem e mulheres não conseguem ler mapas”, em tradução livre. Livrinho mixuruca de 107 páginas, com enormes espaçamentos. Bem espremido não daria mais de 50 páginas.

O livro aborda aspectos comportamentais de homens e mulheres e o porquê dos mesmos. Puxei papo com Gerald quando ele leu a última página. Me explicou que o livro tinha umas boas tiradas sobre a disputa do controle remoto da TV entre os casais, uma mania americana. Expliquei a ele, para seu espanto, que aqui no Brasil o controle, assim como uma chuteira ou bigode, pertence exclusivamente aos homens. Sem discussão. Ao levantar para o embarque, me presenteou com o livro. E aí vão algumas conclusões do casal Pease:

n Quando discutir com um homem, nunca o deixe pensar que está errado. Aos olhos dele, estar errado é o mesmo que fracassar.

n Homens gostam de presentes práticos: eletrônicos por exemplo. Esqueça meias, cuecas e cartas de amor.

n Sob pressão, os homens bebem e iniciam guerras. Mulheres comem chocolate e fazem compras.

n Os homens preferem as mulheres bonitas às inteligentes. Eles enxergam melhor do que pensam.

n A maioria dos homens dorme melhor do lado da cama mais perto da porta. Simbolicamente assumem a defesa da entrada da caverna.

n Como levar um homem ao shopping sem stress: avise-o que coisas vai comprar, onde vai comprar e quanto tempo vai levar.

n As mulheres costumam usar o silêncio como punição. Péssima escolha: os homens adoram o silêncio.

n Homens adoram raciocínio matemático e brinquedos. Mais de 95% de engenheiros, contadores e pilotos são homens, bem como 99% das patentes de brinquedos são registradas por eles.

n No fim de um dia de trabalho, os homens gostam de beber para relaxar. Por um motivo bem simples: tranquilidade.

n Para manter uma mulher satisfeita a acaricie, enalteça, mime, massageie, apoie, acalme, afague, console, abrace, beije, proteja, telefone, ajude, divirta, defenda, elogie, venere, adore…. Já para manter um homem satisfeito é só chegar sem roupa.

n As mulheres gostariam de avisar que os seios são tão delicados quanto os testículos.

n Para fazer sexo, as mulheres precisam de um motivo. Os homens só de um lugar.

n Qual a diferença de erotismo e tara? Erotismo é quando você usa uma pena. Tara é quando você usa a galinha.

n Diálogo final. Ela: você me amará quando estiver velha e feia? Ele: não só te amarei, como lhe escreverei muitas cartas!