EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO

NOSSOS VÍNCULOS

No livro “Os quatro vínculos” está descrito que esses são: amor, ódio, conhecimento e reconhecimento. O que significa ter um vínculo?

Significa ter uma ligação, uma razão de união e uma forma através da qual estamos relacionados a alguém ou a alguma coisa. Não vou tentar aqui retratar a ideia de uma obra literária, apenas vou tecer comentários a respeito de quais são as verdadeiras razões pelas quais ficamos ligados as coisas e pessoas que nos cercam e dessa forma nos mantemos fiéis a ideias e princípios, sem arredar pé do que nos faz estar ali, imóveis na defesa de uma corrente de pensamento ou a uma forma de agir e de ser.

Nada neste mundo imperfeito dos homens é mais atraente do que o poder, a capacidade de fazer com que a vontade própria supere a tudo e que tenhamos atendidos os nossos mais íntimos desejos. Vocês devem estar colocando isso em dúvida, mas reflitam: Quantas vezes você desejou ter força suficiente para sobrepujar a tudo e a todos para que o seu desejo se realizasse e sua vontade se materializasse.

Então, ao ver o tema do livro sobre os quatro vínculos, estamos observando quais são os motivos que nos vinculamos ou que nos fazem ficar vinculados a algo.

O paradoxo do amor e do ódio, os dois mais intensos e antagônicos sentimentos, trazem à tona a característica de sermos instáveis e nos chama para a necessidade de amar e sufocar o ódio.

O grito do conhecimento é que nos faz buscar o reconhecimento, porém, acima de tudo o que possamos viver e conviver temos de buscar a sabedoria.

Vamos fortalecer nossos vínculos mais positivos.