O baile do aniversário de Viamão

O mês de setembro foi repleto de atividades com vistas a comemorar os 276 anos do município. O último final de semana não foi diferente. Durante a tarde, a criançada pode se divertir com pula-pula, piscina de bolinhas e outras brincadeiras na área dos fundos do salão de festas do Clube Cantegril, onde também estava instalada uma praça de alimentação com food trucks. Ali havia pizza, hambúrguer, panchos, crepes, gelateria, sushi, churrasquinho, cerveja artesanal, cup cake e cafeteria. A praça de alimentação permaneceu no local até o final do baile.

Baile

O baile da cidade lotou o salão de festas do Clube Cantegril. Foram arrecadados cerca de 5 mil quilos de alimentos não perecíveis, que ainda estão sendo recolhidos nos locais de trocas e de entidades parceiras. Os shows das bandas “The Travelles” e “Madame X” levaram o público para a pista de dança. O estilo country e animado da “The Travelers” abriu a noite. O grupo tocou durante uma hora e, enquanto havia a troca de instrumentos para entrar a segunda banda, o DJ Vladi animou a festa com ritmoscalientes. Depois, foi a vez da banda “Madame X” entrar em cena e tocar três horas de baile, com todos os ritmos.

O prefeito, André Pacheco, e a 1ª Dama, Vanessa Pacheco, recepcionaram todos as pessoas que entraram no baile. Para Pacheco, a festa foi um sucesso e os alimentos arrecadados serão distribuídos às entidades cadastradas na Prefeitura. “Agradeço a todos os parceiros envolvidos. À Corsan e ao Governo do Estado pelo patrocínio e a todas as entidades que foram parceiras para que a festa transcorresse em harmonia e que todos pudessem se divertir”, finaliza.