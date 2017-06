(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES – MÉDICO)>>>

O CRESCIMENTO PESSOAL ===

Tenho sobrados exemplos no qual pessoas investiram em si mesmas e chegaram a um patamar de crescimento e isso fez com que fossem atingidos objetivos traçados. O mundo nos traz desafios a todo o instante e a nós compete enfrentá-los e desenvolver interiormente a nossa capacidade de enfrentamento de dificuldades, sem permitir que a desesperança venha a nos atingir e cause um dano irreparável as nossas ações diretas, fazendo com que fiquemos estagnados em posição de conforto e não enfrentemos nossos limites.

O nosso País está em fase crítica. Temos um governo desgovernado, um judiciário comprometido com grupos políticos e ações do Executivo que tentam preservar seus privilégios, impedindo que sejam alvos de investigações. Mesmo assim estamos testemunhando um grande crescimentos pessoal da nossa sociedade, como um todo, sendo que instituições como Polícia Federal, Ministério Público, setores do poder judiciário, e até alguns políticos, passam a ter uma ação diferente criando um sentimento de fé no futuro de uma Nação que revela uma grande capacidade de resistência.

Não creio em mudanças bruscas, tão pouco em ações de algum Messias que venha para nos salvar. Creio, sim, em mudanças progressivas nas quais os maiores fatos são os que se consolidam como em defesa das instituições, fazendo com que a nossa Pátria possa ser cada vez melhor.

Ser resistente a roubalheira, ter capacidade de criar o novo e sobreviver a todos os caos que possa ter sido gerado. Isso é característica deste povo. Por isso é que sei que só um brasileiro é capaz de ter um crescimento pessoal nestes momentos de grande crise.

Coisa de brasileiro é ser criativo, defender os direitos e ir em busca da moralidade. Por isso quero ser cada vez mais honesto e justo pois, assim sendo, mostro meu caráter de alguém com crescimento pessoal.