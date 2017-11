(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES – MÉDICO)>>>

O FATO CONCRETO ====

Muitos vivem de suposição. Ficam a imaginar algo que não é concreto e desejam realização de seus ideais sem ter uma dedicação mais direta à realização de seu desiderato. Por este motivo é que precisamos ter o pragmatismo a nossa frente para poder definir como serão dados os nossos passos futuros. Isso sem abrir mão de alguns desejos e tentando carregar dentro de nossas ações não tão somente o lado cartesiano e matemático do existir, mas também levando adiante um bom bocado de inspiração em busca do intangível, do abstrato e do imaginário.

O nosso roteiro de vida, para alguns, já está previamente definido e determinado. Seguimos o destino como forma de justificar que era para ser assim, porém nada disso é verdadeiro pois tudo pode ser modificado por ação direta de cada um de nós.

Os fatos concretos devem ser entendidos como tal, porém temos de ter espaço para que nossa imaginação busque o encontro de nossas consciências com o aprendizado maior de nossa existência, que é saber determinar com sentimentos nossas ações mais importantes e permitir que nosso espírito voe livre em busca de crescimento e evolução.

Os homens são animais muito complexos. Trazem tudo para a visão material e que pouco transgrida a lógica e a razão para poder entender o universo. Porém sabemos que somos habitantes de um pequeno planeta, um ponto iluminado dentro de um firmamento incomensurável e que em nada podemos nos imaginar seres que vivem somente dentro desta lógica de fatos concretos e de acontecimentos explicáveis pela materialidade.

Creio que mais e mais devemos nos preparar para sair da lógica e do pensamento exato para que possamos entender melhor a nossa inserção neste universo.

NOTA: Quero agradecer a todos os amigos e vizinhos pela demonstração que deram em apoio a mim e a minha família durante o acontecimento de um princípio de incêndio em minha casa. Eu estava fora, porém o Grupo de Moradores da Rua dos Açores deu uma grande demonstração de apoio e de atenção, demonstrando que devemos estar unidos. OBRIGADO!