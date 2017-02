Detalhes – O Lago Tarumã

(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente vem desenvolvendo um belo trabalho de conscientização e convencimento às pessoas para que não coloquem lixo em locais onde esta prática não é recomendada. Aquela pasta, através de seus técnicos, vem sinalizando diversos pontos com a colocação de placas que indicam a proibição. Mesmo assim o povo desobedece e deve ser punido aquele cidadão que for flagrado colocando lixo em local não recomendado.

Notei que ao redor do Lago Tarumã foram colocadas placas, também. Ótimo. Mas tomo a liberdade de chamar a atenção dos técnicos da Secretaria: começam a aparecer nas águas do Lago os famigerados aguapés. Lembram quando aquele belo recanto ficou tomado, verdinho? Os aguapés, segundo ouvi de biólogos e pessoas ligadas às questões ambientais, começam a aparecer e a se multiplicar quando a água não está em condições de rejeitá-los. Neste momento, em que aparecem os primeiros aguapés, necessário se faz uma análise da água do Lago e atacar o mal antes que ele cresça.

Fica o alerta.

Tamoio até morrer

Recebi esta mensagem: “Outro dia vi uma reportagem de uma família que torce para o Novo Hamburgo. Três gerações: avô, pai e filhos. Eles nunca tiveram outra equipe ou uma segunda equipe. Ou seja, nunca torceram para Grêmio ou Inter. Sempre foram e são torcedores tão somente do Novo Hamburgo. Será que já existiu, ou existe, um cidadão viamonense com essa mesma paixão em relação ao nosso Tamoio? Fica o desafio da pesquisa. Grande abraço! – Prof. Dr. Valdy José de Godoy Junior”.

O doutor Valdy é de família viamonense. O pai dele conviveu conosco a juventude num Viamão mais tranquilo. Época, 1950/1960, quando aos domingos à tarde as famílias desciam até a Várzea da Maria Lopes, a baixada rubro-negra, hoje estádio Edgard Leitão Teixeira, para torcer pelo nosso Tamoio. Olha, Valdy, joguei no Tamoio e este clube está no meu coração. Lamento o futebol viamonense não ter progredido a ponto de desbancar a dupla grenal.

Vamos aguardar algum pronunciamento a respeito?

Secretários

Na semana passada, aqui na coluna, desfilei o nome dos secretários municipais, valendo-me do site da Prefa. Mas estava um pouco desatualizado. Então, agora, relaciono dois que não apareceram porque assumiram há pouco. Secretário da Fazenda, Anderson Fauri; Secretário de Transporte e Trânsito, Marcelo Bittencourt da Silva, tendo como diretor Raildo Brusch.

Correspondência

Lamentável a situação por que passa a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) com a falta de funcionários. E isso que ela é uma das empresas estatais com maior lucro anual. Aqui em Viamão a coisa está feia. Como a correspondência não chega às residências e às empresas, as pessoas têm que ir buscá-la no posto de distribuição da ECT, ali na avenida Senador Salgado Filho, parada 50. Abre às 12 e fecha às 17 horas. Forma-se uma imensa fila que anda lentamente.

O pessoal fica na rua. Eu fui na segunda-feira. Tomei sol e chuva. Cheguei na fila às 15h30min e saí de lá, com três envelopes, às 18h10min. Pior é que as correspondências não chegam todas no mesmo dia. Então, é preciso entrar na fila vários dias.

Compartilhando a “sofrida espera”, bate-se o papo com um, com outro, e fica-se sabendo muita coisa dos mais variados pontos da cidade. Ah! E tem ranço e briga contra aqueles que tentam furar a fila. E tem! Como tem! Aqueles que vão buscar AR são os que mais sofrem.

Mais uma triste situação que o povo enfrenta.

Contra Viamão

Sistemáticos usuários das redes sociais, de forma bestial, lançam informações mentirosas que causam comentários que colocam nosso município abaixo do rabo do cachorro. Chamo-os de antiViamão. Buscam apenas o mal e não ajudam no desenvolvimento da localidade onde residem, onde estudam, onde trabalham, onde têm suas famílias.

Podemos fazer a classificação dessas pessoas usando o título “Cinquenta tons de Marrom”. Nesta cor, mais clara ou mais escura, inclui-se as fezes…

Imitando a corte

E a Musa do E.C. Brasil de Pelotas, heim?… Metendo a sua beleza em falcatruas com drogas, lavagem de dinheiro, etc.