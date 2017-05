(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)==

O NOSSO VIAMÃO

Conversava com o Luiz Carlos Passarinho, sexta-feira. Através dele fiquei sabendo que o gabinete do Prefeito André Pacheco emitiu memorando, para todas as secretarias municipais, informando sobre festividades na Praça Marechal Floriano (ou Praça da Matriz, ou Largo Padre Bernardo Machado dos Santos). Segundo esse memorando, de número 068/2017, de 19 de maio de 2017, sempre que houver o uso daquela praça para instalação de tendas, toldos, barracas, palcos, etc., não poderá ser ocupado o espaço reservado a estacionamento. É aquele cantinho que beira a rua Julieta Pinto Cesar (ou rua General Osório) onde há um ponto de táxis. Aquele pedaço está destinado ao rotativo a cargo da contratada Rek Parking.

Uma questão legal e que já vinha seu cumprimento sendo solicitada pela população. Por outro lado, no parágrafo final do mesmo memorando, há a informação de que o pároco da matriz de Nossa Senhora da Conceição, Padre Edson Stein, disponibilizou a área atrás da igreja para eventos. Ali é a praça Borges de Medeiros (se não me falha a memória). Local, aliás, que em anos passados, lembro, no tempo do Prefeito Tapir Rocha, era realizado o Arraial da Alegria. Um bom local para ser utilizado, diga-se de passagem.

Quando viamonenses da cepa se encontram surgem ideias. Pois no prolongamento do papo com o Passarinho aflorou a viabilidade de uso mais frutífero e intenso da Praça da Bíblia, ali na descida da Rua José Garibaldi. Poderia ali haver um ponto de táxi (unificando os dois pontos que estão próximos: o da praça matriz e o da rua dos Operários) com abrigos para os usuários e instalações para o descanso, com cafezinho, dos taxistas. Ao lado esquerdo da praça (fundos da Escola Setembrina) a calçada é larga e já foi cogitada como “paradão” de ônibus. Pois naquele espaço poderia ser instalada (já foi pensado isso e está em digestão) uma feira de produtos orgânicos, plantados e colhidos sem agrotóxicos.

São ideias, nada mais… O Passarinho e eu damos liberdade a quem quiser usá-las, para o bem de todos e felicidade geral dos munícipes. Quem sabe, por exemplo, os vereadores, unidos, comprem o assunto e elaborem projetos?…

EDUCAÇÃO

Saiba…

O MEC regulamentou a Educação a Distância (EaD) em todo território nacional. A partir de agora, as Instituições de Ensino Superior (IES) podem ampliar a oferta de cursos superiores de graduação e pós-graduação a distância. Entre as principais mudanças, estão a criação de polos de EaD pelas próprias instituições e o credenciamento de instituições na modalidade EaD sem exigir o credenciamento prévio para a oferta presencial. Foi também regulamentada a oferta de cursos a distância para educação básica seguindo as determinações da LDB. Como já é previsto, no ensino fundamental, a EaD será realizada em situações emergenciais para estudantes que estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino presencial; os que se encontram no exterior; vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento presencial; sejam transferidos compulsoriamente para regiões de difícil acesso (incluídas as missões localizadas em regiões de fronteira); estejam privados de liberdade; ou estejam matriculados nas séries finais do ensino fundamental regular e privados da oferta de disciplinas obrigatórias do currículo escolar. Já para o ensino médio e para a educação profissional técnica de nível médio, as mudanças devem atender ao Novo Ensino Médio e ainda terão seus critérios definidos pelo MEC em conjunto com sistemas de ensino, Conselho Nacional de Educação (CNE), conselhos estaduais e distrital de educação e secretarias de educação estaduais e distrital, para aprovação de instituições que desejam ofertar educação a distância.

Enquanto isso…

Mais segurança, mais atenção às pessoas com necessidades especiais, professores mais presentes e melhor infraestrutura estão entre as principais aspirações dos jovens estudantes do Ensino Médio, de acordo com o resultado de uma pesquisa divulgada recentemente pelo movimento Todos Pela Educação. Para obter esse resultado, foram ouvidos mais de 1.500 adolescentes com idade de 15 a 19 anos, entre os meses de setembro e outubro de 2016. A pesquisa é muito importante por mostrar parâmetros que ajudem a oferecer aos nossos jovens estudantes um ensino que realmente desperte o interesse deles na aprendizagem. E para aprimorar o que não está atingindo às expectativas e buscar alternativas que atendam o que não está de fato funcionando.

Ainda que, na pesquisa, a falta de interesse não seja o principal motivo da dificuldade dos alunos em seguir com os estudos, dados indicam que quase 40% da dificuldade está relacionada à situação financeira, e 13% em administrar a escola com o trabalho. A falta de condições financeiras é o que aparece entre as duas principais causas. E para quem precisa conciliar a escola com o trabalho, até para reforçar o orçamento doméstico, a dificuldade também é grande. Seja pelo cansaço e o peso da responsabilidade que carregam já na juventude ou por acreditarem que, como já estão inseridos no mercado de trabalho, já estão bem encaminhados na vida.

Avaliem…