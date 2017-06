(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO)>>>>>

O OBJETIVO É CRIAR O NOVO ===

As instituições de saúde estão focadas em realizar atendimento médico. Se envolvem com recursos e demandas que estão focadas em atender pessoas doentes que buscam solução de moléstias e que chegam neste ponto porque não tiveram a devida atenção para suas necessidades primárias na atenção para suas necessidades de saúde, ou seja, não receberam um atendimento preventivo, integrado e consistente para evitar a doença.

Hoje estamos, mais do que nunca, discutindo nossas reais necessidades enquanto povo. Pensamos em como fomos enganados e trapaceados e de quanto isto custou, pois todo o dinheiro desviado/roubado deixou de ser investido em atendimento a setores fundamentais de nossa sociedade e que necessitam mais do que nunca de atenção. Por isso é que devemos olhar para o amanhã, pensar na construção de um novo momento, buscar a realização de coisas diferentes do lugar comum e pensar em nossas comunidades individualmente.

Estou envolvido atualmente em um projeto que, ao mesmo tempo, desperta meu interesse também é capaz de movimentar com antigos pensamentos de realização do bem comum, algo que possa ser capaz de modificar os conceitos do “nada funciona” e trazer o sonho de “realização” de uma sociedade que sente a atuação competente de instituições buscando o bem da população.

Aqui em Viamão é o cenário onde algumas ações começam a ser articuladas, em conjunto, com o protagonismo dividido entre o Hospital e a Prefeitura, mas objetivando trazer um atendimento à saúde de maior qualidade e com a segurança para o povo desta cidade.

Estamos em meio ao projeto em que o Hospital assume o papel de ser a instituição que vai inovar e ter no seu objetivo o foco de qualidade e segurança no atendimento prestado.

Vamos lá e vamos ver até onde vai!