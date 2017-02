(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES – MÉDICO)>>>>

O quarto ato ===

A história de um povo é contada por sua trajetória, e esta tem diversos pontos de reinício, novos momentos ou, simplesmente, continuidade dentro de cenários que são modificados. Assim também conta-se a história do povo brasileiro, na qual temos uma diversificação de cenário dentro de uma visão de formação cultural de toda uma nação de pessoas que vão construindo o amanhã. Hoje vou tentar colocar minha visão da nossa história como atos de uma peça teatral:

Primeiro Ato – O Brasil surge como uma colônia portuguesa, adquirindo hábitos e costumes que têm origem no além mar. Nosso País serviu como fonte de riqueza e, como tal, foi desbravado e explorado pelos nossos descobridores, que em nada nos pouparam.

Segundo Ato – É declarada a independência da nação e passamos para o período de Monarquia, no qual dois imperadores exercem a liderança de um País com muitas dificuldades de evolução cultural, mas que segue o seu rumo dentro daquilo que era possível.

Terceiro Ato – Inicia a República proclamada por Deodoro da Fonseca fazendo com que o Brasil comece ter uma forma de governo em que o chefe de Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos, ou pelos próprios cidadãos, e exerce a sua função durante um tempo limitado.

Após a República proclamada tivemos dois períodos ditatoriais (que para muitos não têm este significado): do Getulismo e do Militarismo, sendo entendidos como até bons por muitos.

Quarto Ato – Após o último período de governo de exceção, onde as liberdades eram limitadas, passamos por um período de abertura política e de implantação de um regime democrático, ou seja, onde existe um governo através do exercício da soberania do povo.

Alguns acreditam que nunca foi tão sujo e imoral. A verdade é que nunca tivemos continuidade e pela primeira vez temos democracia plena e que comemorou recentemente 26 anos (primeira eleição presidencial pós-governo militar). O que peço é que reflitam, pois este ato deve ser escrito por todos nós e estamos em pleno período de limpeza moral.