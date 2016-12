O RÉVEILLON

(LEIA NO BLOG DO LEITOR)>>>>>

ROBERTO FISSMER – PROFESSOR

RÈVEILLON === A notícia do cancelamento da festa de réveillon que seria promovida pela prefeitura de Porto Alegre, seguindo o exemplo de edições anteriores, ao custo aproximado de R$ 600 mil, devido a grave crise financeira pela qual passa o Erário da capital gaúcha, fez-me lembrar de situações ocorridas em tempos mais distantes.

Eu era ainda menino, e o passar dos anos vai enturvando algumas episódios da vida, mas recordo com relativa clareza o glamour da data festiva em que os elevados preços dos cobiçados ingressos para os bailes nos clubes mais tradicionais eram disputadíssimos, o que provavelmente gerava um bom lucro. Na passagem do ano, longas filas se formavam nas ruas defronte às portas ou portões de acesso às entidades recreativas e até de algumas badaladas casas noturnas. Via-se um verdadeiro desfile de pessoas extremamente bem vestidas e, mesmo portando ingresso, ficava ao critério da direção do estabelecimento recusar o acesso às dependências, caso as roupas não estivessem de acordo com as exigências previamente determinadas, ou de indisfarçável estado de embriaguez. Muitas vezes, embora o calor estivesse sufocante, os homens não ficavam desobrigados de trajar smoking. Naquela época, Roberto Carlos fazia grande sucesso na sua carreira artística com a música QUERO QUE VÁ TUDO PRO INFERNO – 1965 -, dele em parceria de Erasmo Carlos, sendo o som tocado repetitivamente embora a contrariedade da letra com a estação do ano vivida em dezembro que dizia: “só quero que você me aqueça neste inverno”. Lá se vão mais de 50 anos. Os veículos de comunicação percorriam os locais preferidos pelo público mais elitizado, e as matérias recheadas de belas fotos preenchiam extensos espaços jornalísticos por vários dias, tanto que antecediam quanto os posteriores ao evento. Quando comecei a participar do réveillon num dos dois clubes em que meus pais foram associados, já não havia tamanho rigor na vestimenta, porém todos ainda esforçavam-se em mostrar esmero na apresentação. A comemoração ia até o amanhecer, com diversos foliões, sob o efeito de bebidas alcoólicas, burlando o sistema de segurança e caindo na piscina com roupas e sapatos para se refrescarem, antes do regresso para casa a fim descansar e curar a ressaca.

Não posso afirmar, mas atribuo à conclusão da autoestrada Porto Alegre/Osório o declínio abrupto do movimento nos salões da capital do Estado. Se no passado as pessoas faziam verdadeiras peripécias para estar em suas cidades na virada do ano, hoje a preferência é pela orla gaúcha ou catarinense – o percurso se tornou mais curto e bem mais rápido. O mesmo ocorreu com o Carnaval, que culminava com desfiles de luxuosíssimas fantasias cujos concursos eram quase sempre vencidos nacionalmente pelo figurinista Evandro de Castro Lima, ou seu principal rival nas passarelas o museólogo Clóvis Bornay.

Para que se tenha uma ideia da transformação, na última vez que estive na comemoração no clube ao qual ainda sou membro, pouquíssimas pessoas se faziam presentes, e dentre essas estavam vários sócios atletas usando camisetas regata, calções de corrida e havaianas. A entidade amargou dois prejuízos: financeiro e de imagem. Acabou tal qual os bailes de carnaval, restando raras exceções de associações em Porto Alegre a realizarem eventos nas datas festivas, outrora tão aguardados.

Saudosismo? Possivelmente, visto que marcaram com brilho a vida de muitos deixando inesquecíveis recordações.

Feliz Ano Novo.