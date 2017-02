(LEIA NO BLOG PENSE COMIGO – EDUARDO DIAS LOPES, MÉDICO)>>>>

O TAMANHO DE UM SONHO

As nossas maiores inspirações são muito focadas em conquistas materiais. Para elas direcionamos quase a totalidade de nossas energias e não nos preservamos ou nos precavemos com as possibilidades de não alcançar objetivos, pois quando alguns intentos não são atingidos já estamos com outras ideias a povoar nossos pensamentos e em nada parece ter havido prejuízo. Ou será que é diferente?

As verdades de uma existência não podem ser fixadas em ganhos materiais, de riqueza financeira ou de objetos e coisas, porém vivemos um mundo onde a cobiça e a ganância presidem muitas das ações e nelas identificamos personagens que gozam de muito prestígio político e social, até que se revelam origens ilícitas de muitos recursos obtidos. E esses personagens ficam desmascarados e desmoralizados diante de toda uma comunidade, nacional e internacional.

Parece incrível, mas ver cenas de degradação desta corja de facínoras, que fizeram o povo de vítima de suas atrocidades, tirando recursos que deveriam ter sido usados para o bem, me trouxe um certo prazer. Nada de mórbido no que digo, pois estamos diante de uma série de ações de justiça, nas quais os criminosos são presos e desfilam algemas como braceletes de última moda.

Quando imaginei já ter visto tudo, que parece que não mais ouviremos falas criminosas destes impiedosos bandidos, o Brasil ouve uma ilustre figura, durante o velório de seu ente mais próximo, aproveitando a oportunidade para fazer palanque político em sua tragédia familiar, tentando apontar para os que o estão processando por crimes mais que hediondos, como responsáveis pelo óbito de sua esposa.

Tenham dó! Não falta mais nada, mas o tamanho do nosso sonho e ver os criminosos presos.