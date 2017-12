(LEIA NO BLOG DETALHES – MILTON SANTOS, JORNALISTA)>>>>

OS DRONES ===

O uso das redes sociais por parte de pessoas descontroladas e irresponsáveis causa sérios transtornos. Pois agora temos o uso dos drones que, segundo relatos, tem seu uso descontrolado e de forma perigosa. Assim como aves atrapalham pousos e decolagens em aeroportos, os drones começam a aparecer como novos trapalhões. Na semana passada, o sobrevoo de um drone sobre o aeroporto de Congonhas/SP, cancelou voos e atrasou inúmeros compromissos. Além disso, há amostragens em filmes produzidos em voos de drones que mostram estarem estes aparelhos fora das regras, colocando em risco o patrimônio geral e a integridade das pessoas.

Há mais de 100 mil drones voando no Brasil e devem obedecer regras para uso por parte de seus “pilotos”. Uma das exigências é o registro na ANAC, mas a maioria está irregular. É um assunto que toma proporções e provocou a criação da “Campanha Drone Consciente”, para sacramentar as normas em vigor. Então, uso dos drones está se assemelhando às redes sociais, ou seja, manobrados por pessoas descontroladas e irresponsáveis.

PREVENÇÃO

Estamos chegando no Verão. O mês de Dezembro também tem sua cor: laranja. Indica a prevenção contra o câncer de pele. Profissionais da jardinagem, da construção civil, da agricultura, da pecuária e da pesca, preparadores físicos, salva-vidas e, também, todas aquelas pessoas que vão aproveitar férias à beira da praia, cuidado! A exposição diária e contínua à radiação ultravioleta ganha chance de desenvolver o câncer de pele. Portanto, vamos ao protetor solar!…

PRÉ-HISTÓRIA

Há 70 anos os primeiros manuscritos do mar Morto foram achados por acaso numa caverna, nas encostas rochosas do deserto da Judeia. Isso em março de 1947. Estavam em jarros os manuscritos de diversos livros sagrados de uma comunidade de judeus. Posteriormente, foram encontrados alguns pergaminhos, outros manuscritos e, inclusive, alguns artefatos não discriminados. Tudo datado do Século III a.C.

De lá para cá outras descobertas de pré-históricos aconteceram, notadamente no que diz respeito a fósseis. Recentemente, pesquisadores do Museu de Paleontologia de Monte Alto (SP) começaram a estudar o fóssil de uma espécie ainda desconhecida de dinossauro voador encontrado na zona rural daquele município. Segundo os primeiros estudos, dão conta que o achado data de 60 milhões de anos atrás, sendo uma área conhecida como habitação há 80 milhões de anos.

Usando um pouco de hilaridade, é de perguntar-se: será que vão encontrar os nossos esqueletos daqui 60 milhões de anos? Que mundo será? O que dirão dos fósseis humanos do século XXI?

DEMOCRACIA

O brasileiros tem vivido sobressaltado com o volume de acontecimentos envolvendo a política e os homens que comandam o país nos três poderes. Quando se pensa que as notícias ruins acabaram e que a corrupção chegou ao fundo do poço, é pura ilusão. Daqui a pouco estaremos em 2018. Teremos eleições para Presidente da República, Governadores, Senadores e Deputados Federais e Estaduais. Oba! Uma festa da democracia!

Seria uma festa da democracia se pudéssemos ter eleições em que o povo participasse como um ato de civismo, de cidadania, de respeito. Não é assim. Tenho ouvido muita gente dizer que vai anular o voto ou votar em branco. É gente desiludida com a classe política, com os desmandos dos poderes, com a impunidade que reina no país, com a falta de respeito com o cidadão, com o trabalhador, com seus direitos, com o dinheiro público. Um caos!

Num país onde mais de 30% do povo não sabe quem é o governador do seu Estado e 20% não sabe quem é o presidente da República, segundo pesquisa do IBGE, votar branco ou nulo será municiar as armas daqueles que torcem pelo quanto pior, melhor. Isso é horrível para a democracia.